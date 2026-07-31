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Punktem wyjścia rozmowy jest relacja Michała Kolanki z organizowanego przez Mateusza Morawieckiego „laboratorium idei”. – Czuć po nich taką ulgę, że są wreszcie na swoim – ocenia Kolanko. Rozmówcy zastanawiają się, czy Rozwój Plus ma potencjał, by stać się trwałym graczem na prawicy. Z jednej strony nowy klub parlamentarny daje Morawieckiemu realne zaplecze i możliwość normalnej pracy w Sejmie, z drugiej – pozostaje pytanie, czy wyborcy zobaczą w byłym premierze rzeczywistą zmianę.
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W rozmowie nie brakuje analizy błędów Jarosława Kaczyńskiego i konsekwencji rozłamu w PiS. Prowadzący wskazują, że prezes partii prawdopodobnie nie spodziewał się odejścia tak licznej grupy polityków, a szczególnie rozczarowało go przejście części zaufanych współpracowników do nowego projektu. Jednocześnie PiS musi dziś prowadzić polityczną walkę na kilku frontach – z rządem, dwiema Konfederacjami i środowiskiem Morawieckiego.
– Główną w tym wszystkim szansą Konfederacji jest to, że może ona mówić, że ma czystą kartę, że „my takich błędów nie popełnialiśmy. Dajcie nam szansę” – mówi Kolanko. Czy ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka wykorzysta słabość PiS i awansuje na drugą siłę polityczną w kraju?
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Rozmówcy analizują również problemy rządu Donalda Tuska – od zamieszania wokół rosyjskiej rakiety i komunikacji kryzysowej po spory o podatki, najem krótkoterminowy i funkcjonowanie ochrony zdrowia. Zwracają uwagę, że kolejne kryzysy osłabiają notowania rządu, choć Donald Tusk wciąż skutecznie narzuca tematy. – Tusk zarządza narracjami i to nawet nie strategicznie, tylko bardziej taktycznie – ocenia Kolanko.
Jednym z najciekawszych wątków odcinka jest pytanie o przyszłość politycznego centrum. Czy nową alternatywę dla wyborców może stworzyć Mateusz Morawiecki, czy raczej ktoś zupełnie spoza obecnych partyjnych sporów? Prowadzący zastanawiają się także nad tym, kto w przyszłości może zagospodarować wyborców zmęczonych wieloletnim konfliktem PO i PiS.
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Na zakończenie prognozują, co przyniesie polityczna jesień. Wśród najważniejszych tematów wymieniają rozwój struktur Rozwoju Plus, wybory w Krakowie, decyzje podatkowe rządu, regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego, sytuację w ochronie zdrowia oraz dalszą strategię Karola Nawrockiego. – Zmierzamy raczej do takiego scenariusza z serialu „Borgen” – podsumowuje Kolanko, przewidując coraz większą fragmentację sceny politycznej i trudniejsze budowanie przyszłych koalicji.
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