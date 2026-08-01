Morawiecki o powołaniu nowego klubu w Sejmie poinformował 29 lipca, jeszcze przed formalnym wykluczeniem jego i członków jego stowarzyszenia z PiS. Po dopełnieniu formalności klub Rozwój Plus rozpoczął funkcjonowanie w Sejmie, liczy 40 posłów i 1 senatora. To trzeci największy klub w obecnym Sejmie.

Reklama Reklama

Lista posłów, którzy wejdą w skład klubu Rozwój Plus:

Anna Baluch

Ryszard Bartosik

Anna Cicholska

Michał Cieślak

Zbigniew Chmielowiec

Janusz Cieszyński

Elżbieta Duda

Robert Gontarz

Andrzej Gut-Mostowy

Marcin Gwóźdź

Marcin Horała

Paweł Jabłoński

Marek Jakubiak (nie był posłem klubu PiS, ale jest członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus)

Fryderyk Kapinos

Łukasz Kmita

Maria Koc

Wiesław Krajewski

Andrzej Kryj

Anna Kwiecień

Krzysztof Kubów

Krzysztof Lipiec

Marzena Machałek

Grzegorz Macko

Mateusz Morawiecki

Monika Pawłowska

Grzegorz Puda

Paweł Rychlik

Łukasz Schreiber

Olga Semeniuk-Patkowska

Sławomir Skwarek

Mirosława Stachowiak-Różecka

Krzysztof Szczucki

Szymon Szynkowski vel Sęk

Agnieszka Ścigaj

Ryszard Terlecki

Włodzimierz Tomaszewski

Sylwester Tułajew

Piotr Uściński

Wojciech Zubowski

Ireneusz Zyska

Klub ma być platformą dla realizacji projektów w ramach stowarzyszenia Rozwój Plus, które Morawiecki założył w kwietniu tego roku. Władze PiS i przeciwnicy Morawieckiego w partii uznali, że stowarzyszenie jest próbą budowy nowej partii przy wykorzystaniu zasobów, którymi dysponuje PiS. W kwietniu, po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim w mieszkaniu Adama Bielana udało się doprowadzić do kompromisu – Kaczyński przedstawił wtedy koncepcję „dwóch płuc”, czyli dwóch frakcji w ramach jednej partii – frakcji „harcerzy” Morawieckiego i „maślarzy” skupionej wokół Jacka Sasina, Przemysława Czarnka, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego.

Jednak zapowiedź zorganizowania tzw. grilla Mateusza Morawieckiego, spotkania stowarzyszenia Rozwój Plus o charakterze programowym doprowadziła do tego, że władze PiS postawiły Morawieckiemu i jego stronnikom ultimatum. 15 lipca Komitet Polityczny PiS przyjął uchwałę, w której zażądał od wszystkich parlamentarzystów partii, aby ci podpisali oświadczenie, w którym zobowiążą się do zakończenia działania w stowarzyszeniu pod groźbą wykluczenia z partii. Niemal natychmiast swoje stowarzyszenie Po Pierwsze Polska rozwiązał przeciwnik Morawieckiego w PiS, Sasin. Sam Morawiecki zapowiedział, że swojego stowarzyszenia nie rozwiąże.

Rozłam w PiS. Tydzień, który doprowadził do podziału w partii

17 lipca członkowie stowarzyszenia Morawieckiego – w liście skierowanym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – podkreślili, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od partii. Podpisało go 45 polityków PiS – posłów, senatorów i europarlamentarzystów. Tego samego dnia doszło do spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim, które jednak nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy. Rzecznik partii przekazał wówczas, że decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń wciąż jest aktualna.

19 lipca Kaczyński zaapelował do polityków PiS o „chwilę oddechu i łyk zimnej wody”, podkreślając, że „wróg jest w innym miejscu”. 21 lipca rano w sieci pojawiło się oświadczenie, w którym wiceprezes PiS, były premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że jest w PiS i chce pozostać w obozie patriotycznym. – Tutaj jest moje miejsce – mówił. Podkreślił, że członkowie partii nie muszą mówić tym samym językiem i zaapelował o umiejętność odróżnienia rywalizacji od wojny domowej. – Jestem w PiS. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym – zaznaczył Morawiecki.

Przed upływem terminu ultimatum z członkami stowarzyszenia Rozwój Plus i sympatykami tego stowarzyszenia rozmawiali szef klubu PiS Mariusz Błaszczak i sam prezes PiS Jarosław Kaczyński, których efektem było m.in. podpisanie wymaganego przez prezydium PiS oświadczenia przez Obajtka i Anitę Czerwińską (nie należała do stowarzyszenia, ale podpisała się pod listem do Kaczyńskiego w obronie inicjatywy Morawieckiego).

„Każdy parlamentarzysta i eurodeputowany, który chce pozostać w partii, powinien do końca dnia w czwartek złożyć stosowne oświadczenie” – napisał 22 lipca w serwisie X rzecznik PiS Rafał Bochenek, powtarzając ultimatum wobec członków stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. „Decyzja kierownictwa PiS zapadła. Każdy parlamentarzysta i eurodeputowany, który chce pozostać w partii, powinien do końca dnia w czwartek złożyć stosowne oświadczenie. Brak tego dokumentu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się członkostwa w partii i w klubie parlamentarnym. Wszyscy w partii mają takie same obowiązki i tego dotyczy uchwała Prezydium Komitetu Politycznego” – podkreślił Bochenek.

23 lipca na Nowogrodzkiej doszło do spotkania Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, w którym uczestniczył również Sasin. W czasie spotkania Morawiecki miał przedstawić propozycję kompromisu – m.in. rezygnację przez siebie z zajmowania stanowiska wiceprezesa PiS, ale 21 przedstawionych przez niego postulatów miało nie zostać przyjętych. Morawiecki odmówił podpisania oświadczenia, którego od parlamentarzystów PiS domagało się kierownictwo partii. Oświadczenie podpisał natomiast Jarosław Kaczyński.

24 lipca Jarosław Kaczyński poinformował, że z PiS wykluczonych zostanie ponad trzydziestu parlamentarzystów, którzy nie podpisali zobowiązania do zaprzestania aktywności w stowarzyszeniach. Wszystkie te osoby działają w stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jednak Komitet Polityczny PiS, który zebrał się 28 lipca, nie podjął decyzji o wykluczeniu posłów, przekazując sprawę w ręce rzecznika dyscyplinarnego partii Karola Karskiego. Morawiecki po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS mówił jednak, że on i członkowie stowarzyszenia czują się wypchnięci z partii mimo braku formalnej decyzji.

28 lipca Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym – w praktyce do stowarzyszenia Rozwój Plus – albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej w PiS Karola Karskiego. Ma on zajmować się każdym przypadkiem indywidualnie, by zakończyć procedurę statutową.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, czy – ich zdaniem – w przypadku zarejestrowania przez Mateusza Morawieckiego partii weszłaby ona do Sejmu.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 37,8 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 27,8 proc. respondentów.

Zdania w tej sprawie nie ma 34,4 proc. ankietowanych.

– Wejście do Sejmu nowej partii Mateusza Morawieckiego za możliwe częściej uważają mężczyźni (45 proc.) niż kobiety (32 proc.). Taki scenariusz jest prawdopodobny zdaniem 45 proc. najmłodszych badanych i nieco wyższego odsetka respondentów o dochodach przekraczających 7000 zł netto (47 proc.). Ze względu na miejsce zamieszkania takie zdanie najczęściej wyrażają osoby z największych miast (49 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.