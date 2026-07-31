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Bogusław Chrabota: Szach i mat w wykonaniu Mateusza Morawieckiego. Trzyma prezesa za głowę

Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Skąd my to znamy? Z klasyki. Także z polskiej polityki.

Publikacja: 31.07.2026 08:11

Mateusz Morawiecki stanął w Sejmie na czele swojego klubu

Mateusz Morawiecki stanął w Sejmie na czele swojego klubu

Foto: PAP

Bogusław Chrabota

Jak najprościej opowiedzieć to, co się dzieje dziś na linii Jarosław Kaczyński – secesjoniści z Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego? Sprawa nie jest trudna, choć wydaje się skomplikowana. Otóż obaj oponenci, prezes i były premier świetnie wiedzą, że elektorat kłótni i podziałów w popieranej przez siebie partii nie lubi. PiS zawsze tracił po kolejnych secesjach (Polska jest Najważniejsza, Solidarna Polska) i tylko wirtuozeria polityczna Kaczyńskiego powodowała, że partia odradzała się później w sondażach, jak Feniks z popiołów.

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