Jak najprościej opowiedzieć to, co się dzieje dziś na linii Jarosław Kaczyński – secesjoniści z Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego? Sprawa nie jest trudna, choć wydaje się skomplikowana. Otóż obaj oponenci, prezes i były premier świetnie wiedzą, że elektorat kłótni i podziałów w popieranej przez siebie partii nie lubi. PiS zawsze tracił po kolejnych secesjach (Polska jest Najważniejsza, Solidarna Polska) i tylko wirtuozeria polityczna Kaczyńskiego powodowała, że partia odradzała się później w sondażach, jak Feniks z popiołów.