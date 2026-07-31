– To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję – oświadczył Trump w rozmowie telefonicznej z brytyjskim dziennikiem, mówiąc o pociskach do zestawów Patriot. Prezydent USA dodał, że „nie jest pewny”, czy pozwoli Ukrainie na produkcję tych pocisków. – Analizujemy to – przyznał.

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Donald Trump zapowiadał udzielenie Ukrainie licencji na produkcję pocisków do Patriotów

8 lipca podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent USA zapowiedział w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie. Zełenski powiedział serwisowi Axios, że także podczas spotkania, do którego doszło 28 lipca w Białym Domu Trump miał zgodzić się na wydanie licencji na produkcję rakiet Patriot Ukrainie.

– Mówiąc bardzo prosto, chcemy zakończenia wojny na Ukrainie z Rosją – mówił Trump w rozmowie z „FT”. – Nie zabiegam o pociski rakietowe. Zabiegamy o pokój – dodał.

Prezydent zapowiedział też, że w nadchodzących dniach jego wysłannicy Jared Kushner i Steve Witkoff odwiedzą po raz pierwszy Ukrainę. „FT” napisał wcześniej, że wizyta ma służyć ożywieniu działań dyplomatycznych, zmierzających do zakończenia wojny.

Wcześniej Radio Wolna Europa podało, że wizyta w Kijowie wysłanników prezydenta ma odbyć się w drugiej połowie sierpnia. Według tych doniesień Witkoff i Kushner mieliby wziąć udział w wydarzeniach z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy, która przypada 24 sierpnia.

Wołodymyr Zełenski: Pocisków do zestawów Patriot potrzebujemy na wczoraj

Po wtorkowym spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu Zełenski w rozmowie z portalem Axios powiedział, że poprosił prezydenta USA Donalda Trumpa o przekazanie nadzwyczajnego „zimowego pakietu” pocisków przechwytujących systemy obrony powietrznej Patriot, aby odeprzeć rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Ukraińskie zapasy pocisków przechwytujących do Patriotów są na wyczerpaniu, tymczasem jest to jedyna broń, która potrafi skutecznie zwalczać rosyjskie pociski balistyczne i hipersoniczne. – Potrzebujemy Patriotów na wczoraj – powiedział Zełenski w wywiadzie, dodając, że liczy na otrzymanie do zimy 300 sztuk.

System Patriot Foto: Infografika PAP

Amerykańskie zapasy pocisków Patriot zostały poważnie uszczuplone w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem.