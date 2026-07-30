Wypłacone przez Brukselę Kijowowi środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup bezzałogowców, w tym drony dalekiego zasięgu napędzane silnikami odrzutowymi oraz rakiety i myśliwce Gripen.

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Komisja Europejska zapowiada wypłatę kolejnych środków Ukrainie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że nowe finansowanie ma pomóc Ukrainie w ochronie przestrzeni powietrznej oraz obronie ludności. Jak podkreśliła, wsparcie obejmuje również zacieśnianie współpracy między europejskim przemysłem obronnym a ukraińskimi firmami.

KE zaznaczyła, że Ukraina potrzebuje szybkich dostaw kluczowego sprzętu obronnego. W kolejnych tygodniach mają zostać zatwierdzone i wypłacone dalsze środki na drony, amunicję, obronę powietrzną i pociski.

Komisja przypomniała, że w ramach tego programu wypłaciła już Ukrainie 3,9 mld euro 30 czerwca oraz 1,1 mld euro 15 lipca. 25 czerwca przekazała także 3,2 mld euro w ramach programu pomocy makrofinansowej.

W 2026 roku Ukraina ma otrzymać od UE 28,3 mld euro środków na wsparcie przemysłu obronnego

W 2026 r. na wsparcie przemysłu obronnego Ukrainy ma zostać przeznaczone łącznie 28,3 mld euro. KE oczekuje, że alokacja środków na 2026 r. zostanie sfinalizowana do września, a wypłaty będą realizowane do końca roku.

Państwa UE zatwierdziły w kwietniu pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. Pakiet obejmuje 60 mld euro na wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy i jej przemysłu obronnego oraz 30 mld euro wsparcia budżetowego, które ma pomóc w utrzymaniu funkcjonowania państwa, usług publicznych i odporności gospodarczej.

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Unia Europejska i państwa członkowskie przekazały Ukrainie i jej obywatelom ponad 220 mld euro wsparcia, w tym 3,8 mld euro z dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów.