Mężczyzna został zatrzymany w środę na terenie województwa wielkopolskiego – poinformował w czwartek mł. asp. Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Obecnie funkcjonariusze prowadzą z nim czynności w komendzie powiatowej w Skawinie. Sprawa 46-latka zostanie przekazana do Prokuratury Rejonowej w Wieliczce – zapowiedział policjant.

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Skandal pod Wieliczką. Szef wyzywał ukraińskich pracowników

Do zdarzenia upublicznionego na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych doszło w ubiegły piątek na budowie hali pod Wieliczką. Na nagraniu widać, jak przełożony w kasku budowlanym i kamizelce ochronnej wulgarnymi słowami wyzywa pracowników z Ukrainy.  Krzyczy m.in.: „Banderowcu k...a”, ”Na front k...o„ oraz ”Putin na was czeka”. Na koniec filmu podchodzi do nagrywającego i usiłuje odebrać mu telefon. 

Dzień po zdarzeniu dwaj ukraińscy pracownicy pojawili się w komisariacie w Skawinie, gdzie złożyli zawiadomienie dotyczące gróźb karalnych.

W związku z incydentem firma Grupa Stadnicki, dla której pracował agresor, wydała oświadczenie. Poinformowała w nim, że agresor nie pracuje już w tej firmie i wyraziła „głębokie ubolewanie, że doszło do tak drastycznego zdarzenia”. 