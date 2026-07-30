– Przede wszystkim działania chińskiego wojska są konsekwentnie zgodne z prawem międzynarodowym i przyjętą praktyką. Chcielibyśmy przypomnieć odpowiednim stronom o unikaniu niebezpiecznego zbliżania się do chińskich okrętów marynarki wojennej w celu zapobieżenia wypadkom na morzu i w powietrzu – oświadczyła Mao Ning podczas regularnego briefingu.

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Wart 240 tysięcy dolarów dron jest w stanie zagrozić wartemu kilka miliardów dolarów okrętowi

Agencja Reutera ujawniła 30 lipca nagranie wykonane 16 czerwca przez dron morski Lightfish, należący do amerykańskiej firmy Seasats. Dron z bliskiej odległości sfilmował chiński niszczyciel rakietowy Typ 052D na Morzu Południowochińskim, 105 km na północny zachód od filipińskiej wyspy Luzon, w wyłącznej strefie ekonomicznej tego kraju.

Jak ocenia agencja Reutera, ujawniony materiał wideo ukazuje zmieniający się charakter działań zbrojnych. Dowodzi on, że wyceniany na zaledwie 240 tys. dolarów komercyjny dron potrafi zbliżyć się do wartego miliarda dolarów okrętu, co w teorii może stanowić dla niego poważne zagrożenie. Maszyny te mogą bowiem przenosić m.in. sonary oraz sprzęt do walki elektronicznej.

Na bezprecedensową łatwość, z jaką tanie urządzenia mogą śledzić potężne jednostki, zwrócił uwagę szef amerykańskiej firmy. – Jesteśmy w stanie wypłynąć, sfilmować, zbliżyć się i zarejestrować te wszystkie dane z chińskiego okrętu – podkreślił dyrektor generalny Seasats Mike Flanigan.

Zwiększona obecność chińskich okrętów w wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin

W minionym roku filipińska straż przybrzeżna informowała o zwiększonej obecności sił morskich ChRL w swojej strefie ekonomicznej. Aktywność militarna Pekinu na tych wodach pozostaje stałym źródłem regionalnych napięć.