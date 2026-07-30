Wicepremier Tajani napisał na platformie X: „Jestem za zamknięciem strefy Schengen z Hiszpanią i mam pełne zaufanie do działań ministra Piantedosiego”, szefa włoskiego MSW.

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Dodał: „Nielegalna i niekontrolowana imigracja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”.

Migracja z Maroka i Ceuta w centrum sporu

Następnie Tajani podkreślił: „Obrazy napływające z Ceuty pokazują, że decyzja rządu w Madrycie o przyznaniu obywatelstwa hiszpańskiego, a zatem europejskiego, ponad 500 tysiącom nielegalnych imigrantów jest głęboko błędna i zachęca do handlu ludźmi”.

W reakcji na te słowa hiszpański minister spraw zagranicznych Jose Manuel Albares poinformował na portalu X, że w piątek do resortu zostanie wezwany ambasador Włoch w Madrycie.

„Ta wiadomość jest niestosowna jak na ministra spraw zagranicznych kraju partnerskiego i przyjaznego, od którego oczekujemy europejskiej solidarności, a nie partyjnej demagogii” – dodał Albares w odpowiedzi na wpis Tajaniego.