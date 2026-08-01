Od sierpnia centralna e-rejestracja obejmuje pierwsze wizyty u kolejnych specjalistów. To: angiolog lub chirurg naczyniowy, lekarz chorób zakaźnych, endokrynolog, lekarz chorób wątroby, lekarz chorób układu odpornościowego, nefrolog, neonatolog, lekarz chorób płuc.

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Pacjenci będą mogli umawiać się na świadczenia online za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz aplikacji mobilnej mojeIKP. Jak zapowiedziało MZ, docelowo w 2027 r. za pośrednictwem aplikacji będzie można umówić wizyty do 40 specjalistów.

Na drugą oraz kolejne wizyty pacjenci będą umawiać się bezpośrednio w danej placówce. Osoby, które nie korzystają z rozwiązań cyfrowych, zachowają możliwość rejestracji drogą telefoniczną lub osobiście w przychodni.

Placówki medyczne otrzymały 6 miesięcy na dostosowanie swoich systemów do centralnej e-rejestracji od daty podanej w rozporządzeniu. W związku z tym w okresie przejściowym część świadczeń w wybranych przychodniach może być jeszcze udostępniana na dotychczasowych zasadach.

Centrum e-Zdrowia uruchomiło aplikację mobilną mojeIKP w maju 2021 r. Umożliwia ona m.in. odbieranie powiadomień o wizytach lekarskich, e-receptach czy skierowaniach. Aplikację mojeIKP można pobrać z Google Play oraz App Store.