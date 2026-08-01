GUS podał, że obroty towarowe handlu zagranicznego w 2025 r. według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 1 563,6 mld zł w eksporcie oraz 1 594,5 mld zł w imporcie. Ujemne saldo wyniosło 31 mld zł.

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Wskazał, że eksport wyrażony w dolarach w 2025 r. wyniósł 414,4 mld dol., a import 422,7 mld dol. – wzrost odnotowano w skali roku w eksporcie o 8,2 proc., a w imporcie o 10,5 proc. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie minus 8,3 mld dol. (w 2024 r. saldo było dodatnie i wyniosło 0,7 mld dol.). Eksport wyrażony w euro wyniósł z kolei 368,6 mld euro, a import 375,9 mld euro. W stosunku do 2024 r. w eksporcie odnotowano wzrost o 4,4 proc., a w imporcie o 6,6 proc. Ujemne saldo wyniosło minus 7,3 mld euro (wobec salda dodatniego w 2024 r., które wyniosło 0,5 mld euro).

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Udział Niemiec w eksporcie mniejszy w porównaniu z 2024 r.

W ub. roku, jak przekazał GUS, wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrosty w eksporcie, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie spadł on o 0,6 proc. oraz Stanów Zjednoczonych (spadek o 2 proc.). W imporcie również dominowały wzrosty, poza importem z Korei Południowej (spadek o 1 proc..) oraz Stanów Zjednoczonych, gdzie odnotowano spadek o 0,9 proc.

GUS zwrócił uwagę, że udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z 2024 r. o 0,2 p. proc. i wyniósł 27 proc. Import również zmniejszył się – o 0,1 p. proc. i wyniósł 19,1 proc. Dodatnie saldo wyniosło 117,1 mld zł (31,0 mld dol., 27,6 mld euro), wobec 120,8 mld zł (30,4 mld dol., 28,0 mld euro) w poprzednim roku.

W informacji GUS podkreślono, że spośród pierwszej dziesiątki głównych partnerów handlowych, udział w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy w siedmiu krajach: w Niemczech o 6,5 p. proc., Holandii o 2,9 p. proc., Belgii o 1,9 p. proc., Czechach o 1,1 p. proc., Francji o 0,7 p. proc., Danii o 0,5 p. proc., a w Hiszpanii o 0,3 p. proc. Mniejszy udział natomiast dotyczył dwóch krajów: Chin o 6,1 p. proc. oraz Stanów Zjednoczonych o 1,3 p. proc. Udział Włoch pozostał na tym samym poziomie.

W 2025 r. w obrotach towarowych według nomenklatury standardowej klasyfikacji handlu międzynarodowego (SITC) w porównaniu z 2024 r. odnotowano wzrost w siedmiu sekcjach towarowych w eksporcie, natomiast w imporcie w dziewięciu sekcjach.

GUS przekazał, że w eksporcie wzrost wystąpił w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 44,6 proc..), żywności i zwierzętach żywych (o 8,9 proc..), różnych wyrobach przemysłowych (o 4,9 proc..), chemikaliach i produktach pokrewnych (o 2,9 proc..), napojach i tytoniu (o 2,2 proc.), maszynach i urządzeniach transportowych (o 2 proc.) oraz w wyrobach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 0,4 proc.).

Spadek dotyczył natomiast paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 17 proc.), olejów, tłuszczów, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 8,5 proc.) oraz surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 4,6 proc.).

W imporcie wzrost odnotowano z kolei w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 30,9 proc.), różnych wyrobach przemysłowych (o 10,8 proc.), żywności i zwierzętach żywych (o 8,7 proc.), maszynach i urządzeniach transportowych (o 5,6 proc.), towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 3,5 proc.), chemikaliach i produktach pokrewnych (o 2,2 proc.), napojach i tytoniu (o 1,9 proc.), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 1,8 proc.), olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (0,6 proc.). Spadek wystąpił wyłącznie w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 11,5 proc.).