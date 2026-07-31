Włoska agencja poinformowała, że decyzję o zamknięciu granic morskich i lotniczych z Hiszpanią podjęto w następstwie najnowszych ustaleń.

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Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią

Zostały one przeanalizowane podczas posiedzenia Komitetu ds. Analizy Imigracji i Bezpieczeństwa Granic, któremu rano w siedzibie resortu przewodniczył jego szef, minister Matteo Piantedosi.

Ponadto, jak zaznaczono, po rozmowie telefonicznej ministra Piantedosiego z jego francuskim odpowiednikiem Laurentem Nunezem uzgodniono zasadność wzmocnienia kontroli na lądowej granicy między Francją a Włochami.

MSW ogłosiło, że działania te będą realizowane w ramach obowiązujących już wcześniej porozumień o współpracy między służbami policyjnymi obu państw.

Hiszpańskie MSW poinformowało w piątek, że spośród ponad 50 tys. migrantów, którzy w ostatnich dniach przedostali się do Ceuty, ok. 37,5 tys. wróciło już do Maroka. Wcześniej informowano, że do 85-tysięcznej Ceuty w sposób niekontrolowany dotarło ok. 60 tys. osób.

Giorgia Meloni: podjęliśmy decyzję o przywróceniu kontroli granicznych

Premier Włoch Giorgia Meloni napisała na platformie X: „Rząd podjął decyzję o czasowym zawieszeniu obowiązującego w ramach strefy Schengen swobodnego ruchu w połączeniach morskich i lotniczych z Hiszpanią oraz o przywróceniu kontroli granicznych. Jest to nadzwyczajny środek, przyjęty w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i zapobieżenia możliwym konsekwencjom dla naszego kraju”.

Szefowa rządu napisała na platformie X: „Rząd podjął decyzję o czasowym zawieszeniu obowiązującego w ramach strefy Schengen swobodnego ruchu w połączeniach morskich i lotniczych z Hiszpanią oraz o przywróceniu kontroli granicznych. Jest to nadzwyczajny środek, przyjęty w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i zapobieżenia możliwym konsekwencjom dla naszego kraju”.

„Obrona granic oznacza obronę bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałanie nielegalnej imigracji oraz uderzenie w siatki przestępcze zajmujące się handlem ludźmi” – dodała Giorgia Meloni.

Wyjaśniła też, że środek polegający na zawieszeniu obowiązywania zasad Schengen „będzie utrzymany w mocy tylko przez niezbędny czas ze szczególną troską, by ograniczyć wszelki wpływ na letni ruch turystyczny”.

Włoska premier zapewniła: „Jednocześnie Włochy są gotowe poprzeć wszelkie inicjatywy europejskie w celu wsparcia hiszpańskich instytucji niezbędnego do przywrócenia pełnej kontroli nad zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej oraz zdecydowanego rozwiązania obecnej sytuacji”.