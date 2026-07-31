Claude Monet „Impresja, wschód słońca”
„Impresja, wschód słońca” Claude’a Moneta to jedno z najważniejszych dzieł impresjonizmu, od którego zresztą nazwę wziął cały kierunek w malarstwie. Obraz przedstawia zatokę portową w mieście Hawr o świcie i został prawdopodobnie namalowany w czasie jednej sesji. Dzieło, datowane na 1872 r., aktualnie znajduje się w Musée Marmottan w Paryżu.
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Odkrycia dotyczącego prawdopodobnej godziny rozpoczęcia tworzenia przez Claude’a Moneta jednego ze swoich najważniejszych dzieł dokonał zespół naukowców, w skład którego wchodzili inżynierowie, astrofizycy, archiwiści i historycy sztuki.
Jak przypomina Well.pl, badacze ustalili, że artysta rozpoczął malowanie obrazu o godz. 7.35 rano 13 listopada 1872 r.
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Naukowcy, aby odkryć prawdopodobną godzinę namalowania obrazu „Impresja, wschód słońca”, odtworzyli wszystkie okoliczności, które mogły towarzyszyć tej czynności.
W swojej pracy wykorzystali rękopisy samego artysty, a także plany katastralne z czasów Napoleona oraz dawne almanachy handlowe. Przeprowadzili również analizę geograficzno-astronomiczną. Ponadto przyjrzeli się danym meteorologicznym, tabelom pływów oraz kątowi padania światła o wschodzie słońca.
Dokładną godzinę rozpoczęcia pracy nad obrazem udało się ustalić, jak przypomina Well.pl, fizykowi i astronomowi profesorowi Donaldowi W. Olsonowi. Naukowiec zauważył, że słońce na obrazie unosi się jedynie od 2 do 3 stopni ponad linią horyzontu. To natomiast sugeruje, że od wschodu minęło od 20 do 30 minut. W ustaleniach pomógł także azymut słońca, czyli jego pozycja względem geograficznego wschodu. Okazało się, że na obrazie azymut ten mieścił się w przedziale od 123 do 127 stopni, co pozwoliło określić prawdopodobny miesiąc.
„Niezależnie jednak od dnia, wiadomo było, że malarz rozpoczął pracę bardzo wcześnie, tuż po wschodzie słońca, gdzieś pomiędzy 7:35 a 8:10 rano” – przypomina Well.pl.
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