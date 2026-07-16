Jak przypominają eksperci z Tokijskiego Instytutu Nauki (Institute of Science Tokyo), badania pokazały już, że różnego rodzaju kontakt z kulturą wspiera zdrowie i dobrostan psychiczny seniorów.

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Naukowcy przeanalizowali związek między uczestnictwem w kulturze a wiekiem fizjologicznym

Teraz japoński zespół pokazał, że taka aktywność może wspomagać dłuższe życie. Publikacja ukazała się na łamach „Journal of Epidemiology and Community Health”.

Naukowcy twierdzą, że przeprowadzili pierwsze dokładne badanie podłużne analizujące związek między uczestnictwem w kulturze a wiekiem fizjologicznym. Oparli je na danych dotyczących prawie 2 tys. osób uczestniczących w English Longitudinal Study of Ageing – trwającym nadal projekcie, w którym obserwowana jest reprezentatywna grupa mieszkańców Anglii w wieku 50 lat i więcej.

Analizowane były m.in.:

ciśnienie tętna,

rozkurczowe ciśnienie krwi,

natężona objętość wydechowa,

stężenie hemoglobiny,

poziom fibrynogenu,

poziom hemoglobiny glikowanej i cholesterolu LDL,

wskaźnik masy ciała,

siła chwytu,

prędkość chodzenia.

Na tej podstawie obliczono wskaźnik wieku fizjologicznego.

Uczestnicy wypełnili także kwestionariusz, w którym pytano, jak często chodzą do kina, do muzeum, galerii sztuki, do teatru, na koncert czy do opery.

Kontakt z kulturą może spowalniać starzenie

Zauważono wyraźny wpływ kontaktu z kulturą na fizjologiczne starzenie się organizmu. Otóż osoby, które często uczestniczyły w tego typu aktywnościach – co kilka miesięcy lub częściej – miały wiek fizjologiczny o trzy lata niższy niż osoby uczestniczące w zajęciach kulturalnych rzadziej.

Bliższa analiza wskazała, że były to zwykle kobiety, osoby o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, zatrudnione oraz w lepszym zdrowiu. Związek z kulturą utrzymywał się jednak po uwzględnieniu dodatkowych czynników, takich jak dochody czy przewlekłe problemy zdrowotne.

To dlatego kontakt z kulturą może spowalniać starzenie

Naukowcy przyznają, że badanie nie sprawdzało zależności przyczynowo-skutkowych i wyniki można wyjaśnić odwrotną zależnością – że lepsze zdrowie skłania do zaangażowania w kulturę. Uważają jednak, że uczestnictwo w aktywnościach kulturalnych może sprzyjać dłuższemu życiu na kilka sposobów: wzmacnia relacje społeczne, sprzyja zdrowszemu stylowi życia i poprawia zdrowie psychiczne.

– Co istotne, wpływ kontaktu z kulturą może być porównywalny z wpływem regularnej aktywności fizycznej – stwierdzają. Wspominają więc o korzyściach, które mogą płynąć z poprawy dostępności do wydarzeń kulturalnych.

Dodają, że potrzebne są dalsze badania, aby ocenić, czy promowanie uczestnictwa w kulturze prowadzi w dłuższej perspektywie do poprawy stanu zdrowia i sprzyja zdrowemu starzeniu się.

O wpływie sztuki na poziomie biologicznym pisali w maju tego roku naukowcy z Wielkiej Brytanii. W piśmie „Innovation in Aging” ukazała się ich publikacja, w której wskazano, że regularne angażowanie się w takie aktywności jak czytanie, słuchanie muzyki czy wizyty w galerii sztuki spowalnia komórkowe starzenie. Tak pokazało badanie genetyczne, a zależność ta najsilniej działa u osób od 40. roku życia.