W Demokratycznej Republice Konga odkryto nowy gatunek małpy
Małpa po raz pierwszy została nieoczekiwanie zauważona przez badaczy w 2008 r., kiedy mignęła w koronach drzew. Wówczas udało im się zrobić zwierzęciu tylko jedno niewyraźne zdjęcie. 10 lat później naukowcy wykonali kolejną fotografię małpy, tym razem o znacznie lepszej rozdzielczości, co zapoczątkowało dalsze badania tego nieuchwytnego dotychczas gatunku. Przeprowadził je międzynarodowy zespół naukowców z Demokratycznej Republiki Konga, USA i Niemiec, a wyniki opublikowane zostały 15 lipca w czasopiśmie „PLoS One”. Informuje o nich również specjalny komunikat Florida Atlantic University.
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Małpę udało się odnaleźć w odległym międzyrzeczu rzek Lomami i Kongo (Lualaba) w środkowo-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, jednym z najważniejszych biologicznie regionów Afryki Środkowej. Jest to piąty nowy gatunek małpy zidentyfikowany w Afryce w ciągu ostatnich 75 lat.
Odkrycie podkreśla naukowe znaczenie Parku Narodowego Lomami i jego strefy buforowej w Demokratycznej Republice Konga, zauważają badacze. Aby docenić niezwykłe dziedzictwo naturalne tego obszaru, naukowcy nazwali nowy gatunek Colobus congoensis.
– To odkrycie jest zarówno ekscytujące, jak i głęboko osobiste; podkreśla niezwykłą różnorodność biologiczną mojej ojczyzny oraz to, jak wiele pozostaje jeszcze nieudokumentowane – powiedział Junior Amboko, współautor badania, cytowany w komunikacie Florida Atlantic University.
Badacz w rozmowie z BBC News przyznał również, że spojrzenie w twarz zwierzęcia, o którego istnieniu wiedziało tak niewiele osób, było „niesamowitym uczuciem”.
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Colobus congoensis waży ok. 7 kg i jest pokryta lśniącym czarnym futrem. Ma długi ogon oraz wyrazistą, różowopomarańczową plamę wokół pyska i nosa, a jej twarz przypomina maskę. Zwierzę wydaje charakterystyczny „ryczący” odgłos.
W wyniku analiz genetycznych, anatomicznych i akustycznych potwierdzono, że małpa reprezentuje odrębną linię ewolucyjną, która oddzieliła się od swojego najbliższego znanego krewnego 4-5 milionów lat temu. Należy do większej grupy gerez. Zwierzę nazywane jest przez miejscowych mieszkańców Likweli. Badacze uważają, że Colobus congoensis odgrywa ważną rolę w przetwarzaniu nasion w lesie.
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Naukowcy sugerują również, że gatunek ten może być już zagrożony ze względu na niezwykle ograniczony zasięg występowania, niewielką liczebność populacji, rosnącą presję łowiecką oraz postępującą utratę siedlisk. W związku z tym proponują, aby Colobus congoensis sklasyfikować jako gatunek „zagrożony” na Czerwonej Liście IUCN.
– Odkrycie Colobus congoensis jest zarówno triumfem nauki, jak i poważnym przypomnieniem, że niektóre z najrzadszych stworzeń na Ziemi mogą zniknąć, zanim świat dowie się w ogóle o ich istnieniu – przyznała dr Kate Detwiler, jedna z autorek badania.
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