Korowódka dębówka to gatunek motyla nocnego, którego gąsienice stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Zrzucają one mikroskopijne włoski, które roznoszone przez wiatr powodują silne reakcje alergiczne.

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„Larwa z piekła rodem” w Danii. Kilka tysięcy dębów do wycięcia?

Korowódkę dębówkę, zwaną „larwą z piekła rodem”, która opanowała niedawno duńskie miasto Odense w ostatnich dniach odnotowano także w Kopenhadze. Według mapy przygotowanej przez telewizję TV2, korowódkę dębówkę znaleziono na dębach w gminach sąsiadujących z Odense na północny wschód, a także w stolicy Danii. W Kopenhadze lokalne służby potwierdziły obecność gniazd na 30 drzewach. Gąsienice pojawiły się również na Półwyspie Jutlandzkim, w Morsoe oraz w Herning. Wiele innych lokalnych samorządów przygotowuje się na inwazję uciążliwego motyla.

Służby zwalczają korowódkę opryskami. W Odense jeden z radnych zaproponował nawet, aby wyciąć kilka tysięcy dębów.

Jak podkreśla prof. Sam Cushman z Uniwersytetu Południowej Danii, ekspert zajmujący się badaniem rozmieszczenia gatunków, przypuszcza, że larwa przedostała się do Odense w związku z budową tramwaju, gdy do obsadzenia traktów sprowadzono dęby ze szkółek z zagranicy.

Z korowódką walczą także inne kraje Europy. Inwazja w Niemczech i Francji

Korowódka dębówka występuje także w Niemczech oraz Holandii. U naszych zachodnich sąsiadów służby walczą z nią m.in. przy pomocy oprysków z helikopterów. Zdaniem duńskiego naukowca nie powodują one jednak w tych krajach takich problemów zdrowotnych dla mieszkańców jak w Danii.

„U nas nie mają one naturalnych wrogów, wirusów, bakterii i grzybów (...). Przez tysiące lat rozprzestrzenianie gąsienicy ograniczały też ptaki i owady, które się nią żywiły” – wyjaśnił prof. Sam Cushman z Uniwersytetu Południowej Danii w oświadczeniu opublikowanym na stronie uniwersytetu. W Danii mogą one nie występować lub nie uważać jej za pokarm.

Naukowiec uważa, że złym pomysłem jest obsadzanie dębami całych szlaków pieszych, co ułatwia inwazję korowódki. Jak skutecznie zwalczyć intruza? Według Cushmana można spróbować sprowadzić naturalnych wrogów oraz wspierać różnorodność gatunkową. Inna strategia to monitoring i szybkie działanie, dlatego jego zdaniem powinna powstać aplikacja pozwalająca na informowanie władz o występowaniu gniazd larw.

Działania prewencyjne na szeroką skalę. Zamykane przedszkola i place zabaw

Niektóre gminy już stworzyły tego rodzaju własne narzędzia. Duński Urząd ds. Rewitalizacji Terenów Zielonych i Środowiska Wodnego uznał, że pewnym prototypem tego rozwiązania jest już istniejąca aplikacja pozwalająca na rozpoznawanie różnych gatunków poprzez zdjęcie telefonem.

W Odense zamknięto przedszkole, stację recyklingu, kilka placów zabaw, a także część chodników oraz ścieżek rowerowych. Właściciele najbardziej narażonych domów jednorodzinnych zdecydowali się na tymczasową wyprowadzkę, gdy ich dzieci zaczęły skarżyć się na swędzenie oczu i skóry. Kłopot mają właściciele psów, zwierzęta mają podrażnione oczy oraz opuszki łap.

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Korowódka dębówka także w Polsce. M.in. w Małopolsce i kujawsko-pomorskim

Gąsienice korowódki dębówki pojawiły się także w Polsce. „Owady te mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, dlatego warto wiedzieć, jak ich unikać i co zrobić w razie kontaktu” – ostrzegają Lasy Państwowe. Obecność owadów odnotowano już między innymi w województwach małopolskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Leśnicy i lokalne władze ostrzegają, że największe zagrożenie stanowi gąsienica korowódki. Trujące włoski, którymi jest pokryta mogą unosić się w powietrzu i powodować:

silne podrażnienia skóry,

wysypkę i reakcje alergiczne,

podrażnienie oczu,

kaszel oraz trudności z oddychaniem

Co zrobić w przypadku kontaktu z korowódką dębówką? Zalecenia leśników

Lasy Państwowe podają, jak postępować w razie kontaktu z gąsienicą korowódki dębówki: