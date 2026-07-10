Brązowy spachacz australijski
Maksymalna prędkość 3,59 metra na sekundę, jaką osiąga gatunek określany w Australii jako brown huntsman, to prędkość zbliżona do tej, jaką osiągają myszy, szczury czy pingwiny i tylko nieco mniejsza prędkość niż maksymalna prędkość osiągana przez biegającą kurę.
Badanie, które na razie znalazło się w serwisie bioRxiv, publikującym prace naukowe, które nie zostały jeszcze zrecenzowane.
Badacze przeanalizowali prędkość, jaką osiąga 258 gatunków pająków. Brązowy spachacz australijski, który – jak się okazało – porusza się najszybciej, to średniej wielkości pająk o stosunkowo długich odnóżach. To właśnie budowa ciała tego, dość powszechnie występującego w Australii pająka, który może być jednym z najszybszych pająków na świecie, ma dawać mu przewagę, jeśli chodzi o prędkość nad innymi gatunkami.
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Dr Christofer Clemente, badacz biomechaniki z University of the Sunshine Coast ocenił, że wyniki badania dają „interesującą odpowiedź” na temat tego, jak poruszają się zwierzęta. – Zawsze zauważaliśmy, że najszybsze zwierzęta nie są najmniejsze, ani największe, ale raczej średniego rozmiaru – stwierdził.
– Ich wyniki to potwierdzają... Jeśli jesteś za duży, zwalniasz i jeśli jesteś za mały, także jesteś nieco wolniejszy – podkreślił.
Aby ustalić prędkość pająków badacze umieszczali stawonogi w pojemniku, którego dno wyłożono papierem w kratkę, a ich ruch rejestrowała z góry kamera rejestrująca obraz w dużej liczbie klatek na sekundę. Następnie pająki dotykano pędzelkiem lub innym tępym przedmiotem, a gdy zaczynały uciekać, naukowcy rejestrowali prędkość, z jaką się poruszały.
Badaniu poddano głównie pająki z Wielkiej Brytanii i Niemiec (stamtąd pochodzili badacze), jednak badacze wzięli też pod uwagę gatunki egzotyczne, które kupowali w sklepach zoologicznych. W ramach badania sprawdzono prędkość 162 gatunków pająków, ale badacze do wyników dołączyli badania przeprowadzone przez naukowców z innych części świata dotyczących kolejnych 96 gatunków – w tym badanie z 2021 roku dotyczące brązowego spachacza, które przeprowadził zespół dr. Clemente.
Badanie wykazało, że ważący 1 mg brązowy spachacz australijski poruszał się szybciej niż pająki o podobnej masie, a także szybciej niż znacznie większe pająki – takie jak np. ważący 51 gramów ptasznik olbrzymi (Lasiodora parahybana).
Dr Clemente, cytowany przez ABC News, zwraca uwagę, że Heteropoda jugulans może poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości człowieka uprawiającego jogging zaledwie przez ułamek sekundy. – Ale nawet jeśli weźmiemy pod uwagę średnią prędkość ich biegu, są dość szybkie. Nie ma wielu innych gatunków (pająków), które są szybsze – dodał.
Co ciekawe, nie wiadomo na pewno, którego dokładnie gatunku pająków z rodziny spachaczowatych prędkość zmierzono. Heteropoda jugulans jest bowiem bliźniaczo podobny do Heteropoda cervina. Oba określane są bardzo podobne i oba określa się angielską nazwą brown huntsman. Według dr. Clemente, przesądzić to mogłoby tylko badanie DNA.
Pająki te nie są groźne dla człowieka – nie są jadowite, żywią się owadami.
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