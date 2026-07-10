Maksymalna prędkość 3,59 metra na sekundę, jaką osiąga gatunek określany w Australii jako brown huntsman, to prędkość zbliżona do tej, jaką osiągają myszy, szczury czy pingwiny i tylko nieco mniejsza prędkość niż maksymalna prędkość osiągana przez biegającą kurę.

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Badanie, które na razie znalazło się w serwisie bioRxiv, publikującym prace naukowe, które nie zostały jeszcze zrecenzowane.

Pająk, który porusza się najszybciej, nie jest ani duży, ani mały

Badacze przeanalizowali prędkość, jaką osiąga 258 gatunków pająków. Brązowy spachacz australijski, który – jak się okazało – porusza się najszybciej, to średniej wielkości pająk o stosunkowo długich odnóżach. To właśnie budowa ciała tego, dość powszechnie występującego w Australii pająka, który może być jednym z najszybszych pająków na świecie, ma dawać mu przewagę, jeśli chodzi o prędkość nad innymi gatunkami.

Dr Christofer Clemente, badacz biomechaniki z University of the Sunshine Coast ocenił, że wyniki badania dają „interesującą odpowiedź” na temat tego, jak poruszają się zwierzęta. – Zawsze zauważaliśmy, że najszybsze zwierzęta nie są najmniejsze, ani największe, ale raczej średniego rozmiaru – stwierdził.

– Ich wyniki to potwierdzają... Jeśli jesteś za duży, zwalniasz i jeśli jesteś za mały, także jesteś nieco wolniejszy – podkreślił.

Aby ustalić prędkość pająków badacze umieszczali stawonogi w pojemniku, którego dno wyłożono papierem w kratkę, a ich ruch rejestrowała z góry kamera rejestrująca obraz w dużej liczbie klatek na sekundę. Następnie pająki dotykano pędzelkiem lub innym tępym przedmiotem, a gdy zaczynały uciekać, naukowcy rejestrowali prędkość, z jaką się poruszały.

Badaniu poddano głównie pająki z Wielkiej Brytanii i Niemiec (stamtąd pochodzili badacze), jednak badacze wzięli też pod uwagę gatunki egzotyczne, które kupowali w sklepach zoologicznych. W ramach badania sprawdzono prędkość 162 gatunków pająków, ale badacze do wyników dołączyli badania przeprowadzone przez naukowców z innych części świata dotyczących kolejnych 96 gatunków – w tym badanie z 2021 roku dotyczące brązowego spachacza, które przeprowadził zespół dr. Clemente.

Badanie wykazało, że ważący 1 mg brązowy spachacz australijski poruszał się szybciej niż pająki o podobnej masie, a także szybciej niż znacznie większe pająki – takie jak np. ważący 51 gramów ptasznik olbrzymi (Lasiodora parahybana).

Problem z pająkiem z Australii: Nie wiadomo, który z dwóch gatunków zbadano

Dr Clemente, cytowany przez ABC News, zwraca uwagę, że Heteropoda jugulans może poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości człowieka uprawiającego jogging zaledwie przez ułamek sekundy. – Ale nawet jeśli weźmiemy pod uwagę średnią prędkość ich biegu, są dość szybkie. Nie ma wielu innych gatunków (pająków), które są szybsze – dodał.

Co ciekawe, nie wiadomo na pewno, którego dokładnie gatunku pająków z rodziny spachaczowatych prędkość zmierzono. Heteropoda jugulans jest bowiem bliźniaczo podobny do Heteropoda cervina. Oba określane są bardzo podobne i oba określa się angielską nazwą brown huntsman. Według dr. Clemente, przesądzić to mogłoby tylko badanie DNA.

Pająki te nie są groźne dla człowieka – nie są jadowite, żywią się owadami.