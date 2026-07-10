25-letnia Angelika N., jej mąż 26-letni Kamil N. i kochanek 20-letni Dawid Z. zostali uznani winnymi zabójstwa dziadka kobiety. Dawid Z. oraz Angelika N. zostali skazani na 25 lat więzienia, zaś mąż kobiety – Kamil N. na 20 lat pozbawienia wolności.

Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w Gdańsku 

Podsądni zostali doprowadzeni na salę rozpraw z aresztu. Prokurator oskarżył całą trójkę o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w piątek wydał wyrok wobec oskarżonych i nie zdecydował się na skazanie za zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Angelika N. oraz Dawid Z. zostali skazani na 25 lat więzienia. Mąż kobiety usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj więcej

(fot. ilustracyjna)
Przestępczość
Brutalny atak w Toruniu. Ciężko ranna 24-letnia kobieta nie żyje

78-letni Józef D. – dziadek Angeliki N. – został zaatakowany 2 lutego 2025 r. około godz. 6.00 przy ul. Młodzieży Polskiej w Brzeźnie. Mężczyzna szedł do kościoła.

Jak ustalili śledczy, Dawid Z. podbiegł do seniora i zadał mu kilkanaście ciosów tłuczkiem do mięsa w okolice głowy i twarzy. Kamil N. stał w tym czasie na czatach.

Motywem zbrodni miał być konflikt rodzinny. Chodziło o zamieszkiwanie małżeństwa w niewielkim mieszkaniu starszego mężczyzny i związane z tym nieporozumienia.