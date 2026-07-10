Rozgłośnia podaje, że prokuratura chce postawić Arkadiuszowi Myrsze zarzut złamania ciszy wyborczej podczas wyborów prezydenckich w maju 2025 r.

Reklama Reklama

Chodzi o sytuację, jaka miała miejsce w sobotę 17 maja 2025 r., kiedy o 6:00 rano – w czasie trwania ciszy wyborczej – na koncie wiceministra sprawiedliwości w serwisie X (Twitter) pojawiły się materiały agitujące za jednym z kandydatów w wyborach prezydenckich. Zostały one szybko usunięte, a Arkadiusz Myrcha przeprosił za ich publikację.

„Przepraszam, w wyniku błędu ładowania grafik, pojawiły się one po północy. Już usunąłem. Za błąd przepraszam” – napisał wówczas Myrcha.

Co grozi za złamanie ciszy wyborczej

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, podczas ciszy wyborczej zakazane są wszelkie wystąpienia polityczne, manifestacje, audycje radiowe i telewizyjne oraz publikacje w prasie i w internecie z udziałem kandydatów lub na ich temat. Zabronione jest również wywieszanie plakatów wyborczych i publikowanie sondaży i prognoz wyborczych. Zakaz nawoływania do głosowania na konkretnego kandydata i podawania wyników sondaży i prognoz dotyczy również mediów społecznościowych.

O tym, czy doszło do złamania zakazu, decydują organy ścigania i sąd. Agitacja wyborcza w czasie ciszy wyborczej jest traktowana jako wykroczenie, natomiast podawanie do publicznej wiadomości wyników sondaży i przewidywanych wyników wyborów – jako przestępstwo.

Za złamanie ciszy wyborczej grozić może kara nawet w wysokości 1 mln zł – choć ta dotyczy głównie niedozwolonej publikacji sondaży, a mieści się w przedziale od 500 tys. zł do właśnie miliona. Z kolei agitacja w trakcie ciszy wyborczej zagrożona jest karą w wysokości 5 tys. zł.