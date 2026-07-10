Sezon na leśne jagody jest w Polsce jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów lata. Owoce trafiają do pierogów, sosów i deserów, ale największą popularnością cieszą się jagodzianki posypane kruszonką, cukrem pudrem lub polane lukrem. O fenomenie tego wypieku pisze BBC.

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Rzemieślnicze piekarnie odmieniły jagodziankę

Dziennikarka kulinarna i była redaktorka naczelna polskiego magazynu kulinarnego „Kukbuk” Basia Starecka w wypowiedzi dla brytyjskiego portalu przyznała, że jagody mają dla Polaków wartość sentymentalną, ponieważ pojawiają się tuż po zakończeniu roku szkolnego i symbolizują początek wakacji. Jagodzianki od dziesięcioleci można kupić w piekarniach, jednak po pandemii zaczęły zyskiwać zupełnie nowy status.

Nowe pokolenie piekarzy zaczęło eksperymentować z ciastem, fermentacją, nadzieniem i dodatkami. Współczesne jagodzianki zawierają więcej owoców i wysokiej jakości kruszonkę. Są wypiekane tego samego dnia w stosunkowo niewielkiej liczbie. Z tego względu przed najpopularniejszymi piekarniami kolejki ustawiają się już wczesnym rankiem, ponieważ jagodzianki znikają bardzo szybko.

Popularność wypieku napędzają media społecznościowe. Użytkownicy publikują zdjęcia przekrojonych bułek, pokazują ilość nadzienia i tworzą rankingi najlepszych piekarni. Jak pisze BBC, wysoka jakość ma swoją cenę, a za rzemieślnicze jagodzianki trzeba zapłacić nawet 40 zł. Koszt wypieków rośnie z roku na rok, przez co drożdżowa bułka stała się poniekąd symbolem statusu i potwierdzeniem tego, że dana osoba uczestniczy w trendach i wie, co jest na czasie.

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Jagodzianka ma promować polską kuchnię

W 2022 roku Starecka zainicjowała obchodzony 2 lipca Dzień Jagodzianki. Święto ma promować nie tylko sam wypiek, ale również zbieraczy jagód i rzemieślniczych piekarzy. Pomysłodawczyni liczy, że jagodzianka stanie się rozpoznawalnym na świecie symbolem polskiej kuchni, podobnie jak pierogi czy pączki.

W rozmowie z BBC przyznała również, że głównym powodem stworzenia tego święta były chęć poprawy wizerunku polskiej kuchni na świecie i przełamania dawnych stereotypów. Uważa przy tym, że po polską jagodziankę warto przyjechać nawet z najdalszych zakątków świata.