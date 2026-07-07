Eksperci od wielu lat ostrzegają przed spożywaniem żywności ultraprzetworzonej. Najnowsze analizy pokazują, że powinny na nią uważać zwłaszcza osoby po chorobie nowotworowej. Produkty należące do tej grupy zawierają niewiele witamin, minerałów i błonnika, za to dużo cukrów, niezdrowych tłuszczów, konserwantów, emulgatorów, sztucznych aromatów i innych dodatków.

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Niezdrowa dieta może zwiększyć ryzyko zgonu

Jak wyjaśnia dr Marialaura Bonaccio z IRCCS Neuromed we Włoszech, dotychczasowe badania dotyczące diety po diagnozie raka koncentrowały się głównie na składnikach odżywczych. Tymczasem okazuje się, że duże znaczenie ma również to, jak mocno dany produkt został przetworzony. Zdaniem badaczy dodatki i procesy przemysłowe mogą wpływać na metabolizm, mikrobiotę jelitową oraz stany zapalne, nawet jeśli na etykiecie produkt wygląda podobnie pod względem kalorii i składu odżywczego do mniej przetworzonej żywności.

Potwierdziło to badanie kohortowe Moli-sani, które omawia Rynek Zdrowia. Naukowcy obserwowali 24 325 osób w latach 2005–2022. W tej grupie wyodrębniono 802 osoby, które przeżyły chorobę nowotworową na początku badania i przekazały szczegółowe informacje o swojej diecie. Produkty oceniano według klasyfikacji NOVA, która dzieli żywność ze względu na stopień i cel przetworzenia. Następnie naukowcy obliczyli ilość żywności ultraprzetworzonej w diecie każdej osoby.

W trakcie średnio 14,6 lat obserwacji odnotowano 281 zgonów wśród osób po nowotworze. U uczestników, którzy spożywali największe ilości żywności ultraprzetworzonej w stosunku do masy ciała, ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny było wyższe o 48 proc., a ryzyko zgonu z powodu nowotworu o 57 proc. w porównaniu z osobami, które jadły jej najmniej.

Naukowcy wskazali grupy produktów, których lepiej unikać

Badacze podkreślają, że negatywny wpływ żywności ultraprzetworzonej nie wynika wyłącznie z jej gorszej wartości odżywczej. Chodzi również o sam przemysłowy sposób przetwarzania produktów. Analiza biomarkerów wykazała, że związek między wyższym spożyciem żywności ultraprzetworzonej a zwiększoną śmiertelnością może wynikać ze zwiększonego stanu zapalnego oraz podwyższonego tętna spoczynkowego.

Badacze przeanalizowali również siedem grup produktów należących do żywności przetworzonej:

słodzone napoje,

sztuczne słodziki i napoje spirytusowe,

produkty mleczne i sery

przetworzone mięso,

słone przekąski i potrawy wytrawne,

tłuste pasty i sosy,

produkty skrobiowe,

słodkie produkty spożywcze i słodycze.

Eksperci podkreślają jednak, że największe znaczenie ma ogólny udział ultraprzetworzonej żywności w diecie, a nie pojedynczy produkt. Przypominają również, jak istotne jest czytanie etykiet. Jeśli produkt ma więcej niż pięć składników albo zawiera dodatki do żywności, istnieje duża szansa, że jest ultraprzetworzony.

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