Robert Smith, wokalista The Cure
Chociaż duże zainteresowanie wzbudził występ The Cure w piątek 3 lipca, gdy w całym kraju pogoda była fatalna, a temperatury niskie – największym zainteresowaniem widzów cieszył się koncert Zary Larsson.
Występ wokalistki, której utwór „Lush life” po latach powrócił na szczyty rankingów jako viral śledziło w Telewizji Polskiej łącznie prawie 660 tysięcy widzów (TVP1 + TVP Kultura + online).
Koncert brytyjskiej legendy rocka The Cure, który był jednym z headlinerów festiwalu, przyciągnął prawie 480 tysięcy osób (TVP1 + TVP Kultura + TVP Polonia + online).
Sporym zainteresowaniem cieszyło się wyjątkowe, festiwalowe wydanie muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Yehudy Prokopowicza z towarzyszeniem orkiestry Sinfonia Varsovia – śledziło je ponad 290 tysięcy widzów (TVP2 + TVP Kultura + online).
Gwiazdę soulu i R’n’B Teddy'ego Swimsa, który karierę zaczynał śpiewając covery w serwisie YouTube, śledziło ponad 110 tysięcy osób (TVP Kultura). Telewizja Polska transmitowała także koncert Addison Rae. To była druga obecność TVP na Open’erze.
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Wspaniały dwugodzinny koncert dał na tegorocznym Open'erze w piątkowy wieczór 3 lipca The Cure. Show transmitowała bezpośrednio TVP.
Z kolei Alter Art, producent największego festiwalu w Polsce, poinformował, że liczba osób na Open’erze 2026 w ciągu czterech dni (1–4.07) wyniosła 230 tysięcy.
„Tęskniliśmy za Wami. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że po tak długim czasie nadal jesteście z nami” – przyznał Oliver Sim z The xx podczas środowego występu na Orange Main Stage.
Wystąpili również m.in. Florence + The Machine i Nick Cave & The Bad Seeds. Do najbardziej wyjątkowych koncertów Open’era 2026 z pewnością należał występ Davida Byrne’a, który na Tent Stage, tak jak w przypadku jego ostatniej wizyty w Gdyni, ściągnął ogromne zainteresowanie na miejscu i w sieci.
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Tegoroczny Open’er jest już na półmetku. Największą atrakcją czwartkowego wieczoru był Nick Cave, który przyjechał do Polski z nową płytą „Wild God”.
Przez cztery dni do Gdyni zawitała również topowa reprezentacja polskich artystów: Oki, Sobel i Kasia Lins, Vito Bambino, Ralph Kaminski, Daria ze Śląska, Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz oraz Kaz Bałagane.
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