„Ceremonia połączyła obie rodziny i została poprowadzona przez ich przyjaciela, Adama Sandlera” – napisała rzeczniczka Swift w oświadczeniu, cytowanym przez dziennik „New York Times”. Stacja NBC podała, że para powiedziała „tak” w piątek w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku.

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Empire State Building podświetlony na jasnoniebiesko z okazji ślubu Taylor Swift

Informację o zawarciu małżeństwa ogłoszono również na ekranie przed halą, gdzie wieczorem rozpoczęło się wesele z udziałem około tysiąca gości, w tym wielu celebrytów. Na przyjęcie zaproszono m.in. Bradleya Coopera, Gigi Hadid, Selenę Gomez, Hugh Granta czy Eda Sheerana. Swift i Kelce mieli na sobie kreacje marki Dior.

Mimo upału przed halą zgromadzili się fani artystki. Wydarzenie porównywane jest do amerykańskiej wersji ślubu królewskiego, a media nazywają Taylor i Travisa najpopularniejszą parą Stanów Zjednoczonych.

Ceremonię ślubną poprzedziła zorganizowana 2 lipca kolacja w Madison Square Garden z udziałem około stu gości. Z okazji ślubu nowojorski Empire State Building został podświetlony na jasnoniebiesko.

Empire State Building podświetlony na niebiesko w związku ze ślubem Taylor Swift Foto: REUTERS

Wesele Taylor Swift za 20 milionów dolarów. Para przekazała jeszcze więcej na cele charytatywne

Wydarzenie jest szeroko opisywane w amerykańskich mediach. Na miejscu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości, usługodawców i pracowników ochrony – relacjonuje „New York Times”. Wraz z elektronicznymi zaproszeniami gościom przesłano również umowy o zachowaniu poufności, zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia – podała stacja NBC News.

Według magazynu „Forbes” wesele może kosztować 20 milionów dolarów. Przed ślubem para przekazała 26 milionów dolarów na cele charytatywne – poinformowała agencja AP.

Swift to jedna z największych obecnie gwiazd muzyki pop. Ona i Kelce są parą od 2023 r. W ubiegłym roku ogłosili swoje zaręczyny. Oboje mają po 36 lat.

„Forbes” uznał Swift za jedną z najbardziej wpływowych kobiet świata.