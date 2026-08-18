Jak poinformowali we wtorek po południu w opublikowanym komunikacie leśnicy z Nadleśnictwa Świdnica, wcześniejsze informacje o pojawieniu się pumy w okolicy Zagórza Śląskiego okazały się prawdziwe.

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Puma w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Jest zdjęcie z fotopułapki

„Dla wielu z nas informacja ta początkowo brzmiała jak żart – brakowało bowiem zdjęcia lub nagrania potwierdzającego obecność tego niezwykłego drapieżnika. Teraz mamy jednak konkretny dowód” – napisali leśnicy i opublikowali pochodzące z fotopułapki zdjęcie, na którym zarejestrowano dzikie zwierzę. Jest datowane na 9 sierpnia..

Jak podali, zostało udostępnione przez Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy. „Na chwilę obecną nie możemy potwierdzić konkretnej lokalizacji, mamy przekazy o okolicach Michałkowej, Zagórza Śląskiego” – poinformowali.

Zaapelowali przy tym o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po lesie. Stanowczo odradzili zbliżanie się do pumy, fotografowanie jej i podejmowanie samodzielnych działań. Poradzili, aby zachować bezpieczną odległość i jak najszybciej zgłosić obserwację pod numerem 112.

Leśnicy ostrzegają przed pumą na Dolnym Śląsku. Apelują o ostrożność

Leśnicy zaapelowali też o przekazywanie tej informacji rodzinie, znajomym i wszystkim osobom korzystającym z leśnych terenów.

To kolejna informacja na temat pumy, która wędruje po dolnośląskich lasach. 13 sierpnia urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku wydali ostrzeżenie dla turystów i mieszkańców o możliwej obecności nieokreślonego zwierzęcia z rodziny kotowatych w rejonie między Szczytną a Polanicą-Zdrojem.

Ta informacja napłynęła od leśników z Nadleśnictwa Zdroje, których poinformował jeden ze świadków, twierdząc, że zaobserwował pumę.