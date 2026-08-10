W komunikacie opublikowanym na stronie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gołyminie-Ośrodku czytamy, że dzikie zwierzę zostało zauważone w okolicach wsi Osiek-Wólka.

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Władze zaapelowały do mieszkańców wsi Osiek-Wólka, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo, by zachowali szczególną ostrożność i nie wchodzili do lasów i zadrzewień w tych okolicach. Poprosiły również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.

Puma zauważona w powiecie ciechanowskim. „Niezwłocznie powiadomić służby”

Komunikat w tej sprawie wydało również Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ciechanowie. Jego autorzy zaznaczyli, że w przypadku zauważenia zwierzęcia nie należy się do niego zbliżać ani podejmować prób samodzielnego schwytania pumy lub przeganiania.

„W przypadku zauważenia zwierzęcia lub bezpośredniego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do zaleceń służb oraz przekazywanie informacji osobom, które mogą nie mieć dostępu do bieżących komunikatów” – podkreślili.