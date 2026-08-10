Sędzia SO w Szczecinie został zatrzymany za kierownicą auta osobowego w niedzielę wieczorem. – Do zatrzymania doszło na drodze wojewódzkiej nr 120 między Gryfinem a Wełtyniem – przekazał PAP st. Jakub Kuźmowicz z tamtejszej Komendy Powiatowej Policji.
Zaznaczył, że interwencję przeprowadzili funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego, około godz. 22. Policjant nie ujawnił, czy była to rutynowa kontrola czy działanie podjęte np. po anonimowym zgłoszeniu.
W poniedziałek śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. – Dziś byli przesłuchiwani świadkowie. Materiały dotyczące tego postępowania zostaną przekazane Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa szczecińskiej prokuratury.
Potwierdziła, że zatrzymany prowadził auto w stanie nietrzeźwości.
Wyjaśniła, że mężczyzna nie został przesłuchany, ponieważ jest sędzią SO w Szczecinie i chroni go immunitet. Wniosek o jego uchylenie może przygotować PK, a rozpatrzy go sąd dyscyplinarny przy Sądzie Najwyższym. Dopiero po uchyleniu immunitetu sędziemu można postawić zarzuty i przesłuchać. Sędzia, decyzją sądu dyscyplinarnego, może zostać również zawieszony w obowiązkach.
Prok. Szozda zaznaczyła, że więcej informacji o sprawie można spodziewać się we wtorek.
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