Pijany sędzia wjechał w żywopłot. Jest zgoda na zatrzymanie

Wczoraj przy ulicy Harcerskiej w Tychach kierowca poruszający się samochodem typu SUV niespodziewanie stracił panowanie nad maszyną. Pojazd w niekontrolowany sposób zjechał z wyznaczonego pasa ruchu, co doprowadziło do gwałtownego uderzenia w rosnący przy jezdni żywopłot oraz trwałego uszkodzenia stojącego tam znaku drogowego – informowało RMF FM.

Kierowca nie odniósł obrażeń, ale interweniujący na miejscu zdarzenia funkcjonariusze policji przebadali go na obecność alkoholu. Miał go w organizmie niemal dwa promile, co jednoznacznie wskazało na przyczynę utraty kontroli nad pojazdem.

Kierowcą na podwójnym gazie okazał się 63-letni sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Według nieoficjalnych informacji podanych przez niektóre portale, jest to doświadczony sędzia orzekający w sprawach cywilnych, były wiceprezes katowickiej apelacji.

Co grozi sędziemu, który kierował autem po alkoholu

Jak informuje „Dziennik Zachodni”, zgodnie z procedurą funkcjonariusze powiadomili o zdarzeniu prezesa SA w Katowicach. Ten zaś wyraził już zgodę na zatrzymanie sędziego na czas prowadzonych czynności prokuratorskich.