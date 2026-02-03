Szef polskiego rządu stwierdził także, że „jeśli ktoś chce ubić na tym polityczny interes lub ma polityczny powód, żeby przemilczeć i twierdzić, że nic się nie stało, to jest dla niego oczywiste, że nic na tym nie ugra”. – Straci na tym dobre imię. Wstyd zostanie z kimś takim do końca życia. Nie możemy pozwolić, by ktokolwiek to lekceważył – powiedział premier.

Donald Tusk mówi o „osobnikach z Krakowa”. Mieli informować Epsteina o polskich kobietach

Donald Tusk powiedział także, że pojawiły się już pierwsze informacje dotyczące „na przykład osobników z Krakowa, którzy informowali pana Epsteina, że mają grupę polskich kobiet lub dziewcząt”. – Tych śladów jest więcej – zdradził szef rządu.

Premier zaznaczył też, że „coraz więcej komentatorów i ekspertów zakłada, że jest bardzo prawdopodobne, iż była to operacja rosyjskiego KGB”. – Tzw. honey trap, słodka pułapka, zastawiona na elity świata zachodniego, głównie USA. W dotychczas opublikowanych dokumentach jest ponad 1 tys. dokumentów dotyczących Władimira Putina. 9 tys. dotyczących moskiewskiego środowiska politycznego – stwierdził. – W Polsce nie będziemy udawali, że nic się nie stało — zapewnił premier.

Tusk zapowiedział, że w związku ze sprawą zwróci się do prokuratorów i służb z prośbą o szybką i szczegółową analizę każdego dostępnego dokumentu w tzw. sprawie Epsteina. Premier nie wykluczył przy tym proszenia USA o udostępnienie też plików nieujawnionych, które mogą dotyczyć ewentualnych polskich pokrzywdzonych.

Opublikowano nowe dokumenty ws. Epsteina. To tysiące filmów i zdjęć

W ubiegłym tygodniu Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikował ponad trzy miliony stron dokumentów – a także ponad 2000 filmów i 180 000 zdjęć – z akt spraw dotyczących Jeffreya Epsteina, nieżyjącego amerykańskiego finansisty, oskarżonego o handel seksualny. Pliki zamieszczone na stronie internetowej resortu obejmują część z kilku milionów stron dokumentacji, które – jak twierdzą urzędnicy – zostały wstrzymane przed pierwotnym udostępnieniem w grudniu. Była to największa jak dotąd liczba ujawnionych akt w tej sprawie.