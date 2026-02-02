Rzeczpospolita
Wydarzenia
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Polska 2050 pozostanie w koalicji rządzącej

Polska 2050 jest i pozostanie częścią koalicji 15 października – zadeklarowała nowa przewodnicząca Polski 2050 Szymona Hołowni, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Publikacja: 02.02.2026 14:11

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nowa przewodnicząca Polski 205

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nowa przewodnicząca Polski 2050 Szymona Hołowni

Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz

Jakub Czermiński

W powtórzonej drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii w Polsce 2050 Szymona Hołowni zmierzyły się w sobotę Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, dotychczas pierwsza wiceprzewodnicząca partii, oraz Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, wiceprzewodnicząca formacji.

Uprawnionych do głosowania było ok. 800 działaczy partyjnych z całej Polski. Pełczyńska-Nałęcz otrzymała 350 głosów, jej rywalka – 309. Dla porównania, w pierwszej turze to Hennig-Kloska uzyskała lepszy wynik (277) od ostatecznej zwyciężczyni (131). Głosowanie odbyło się w internecie, dotychczasowy lider partii, były marszałek Sejmu Szymon Hołownia, nie startował w wyborach. O funkcję przewodniczącego partii ubiegali się także Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk.

Czytaj więcej

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Polityka
Jaka będzie Polska 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?

Nowa przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Przed nami działania

W poniedziałek nowa liderka Polski 2050 wystąpiła na swej pierwszej konferencji prasowej w nowej roli. Na początku konferencji Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska pogratulowały sobie nawzajem.

– Chcę podziękować wszystkim, którzy zagłosowali, za mandat – oświadczyła nowa szefowa Polska 2050. – Za nami wybory, przed nami działania – powiedziała, zapowiadając, że wkrótce zbierze się Rada Krajowa. Pełczyńska-Nałęcz dodała, że chce zwołania zjazdu krajowego partii.

– Polska 2050 jest częścią koalicji 15 października i pozostanie jej częścią, to nasze zobowiązanie wobec wyborców – oświadczyła.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Osoby Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Paulina Hennig-Kloska Szymon Hołownia Polska 2050
