Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nowa przewodnicząca Polski 2050 Szymona Hołowni
W powtórzonej drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii w Polsce 2050 Szymona Hołowni zmierzyły się w sobotę Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, dotychczas pierwsza wiceprzewodnicząca partii, oraz Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, wiceprzewodnicząca formacji.
Uprawnionych do głosowania było ok. 800 działaczy partyjnych z całej Polski. Pełczyńska-Nałęcz otrzymała 350 głosów, jej rywalka – 309. Dla porównania, w pierwszej turze to Hennig-Kloska uzyskała lepszy wynik (277) od ostatecznej zwyciężczyni (131). Głosowanie odbyło się w internecie, dotychczasowy lider partii, były marszałek Sejmu Szymon Hołownia, nie startował w wyborach. O funkcję przewodniczącego partii ubiegali się także Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk.
W poniedziałek nowa liderka Polski 2050 wystąpiła na swej pierwszej konferencji prasowej w nowej roli. Na początku konferencji Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska pogratulowały sobie nawzajem.
– Chcę podziękować wszystkim, którzy zagłosowali, za mandat – oświadczyła nowa szefowa Polska 2050. – Za nami wybory, przed nami działania – powiedziała, zapowiadając, że wkrótce zbierze się Rada Krajowa. Pełczyńska-Nałęcz dodała, że chce zwołania zjazdu krajowego partii.
– Polska 2050 jest częścią koalicji 15 października i pozostanie jej częścią, to nasze zobowiązanie wobec wyborców – oświadczyła.
