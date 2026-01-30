Aktualizacja: 30.01.2026 06:50 Publikacja: 30.01.2026 06:14
Szymon Hołownia
31 stycznia Polska 2050 ma wybrać nową przewodniczącą partii. W II turze wyborów zmierzą się ze sobą minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Pierwotnie II tura wyborów miała odbyć się 12 stycznia, ale przeprowadzane tego dnia zdalnie głosowanie członków Polski 2050 zostało anulowane, ze względu na nieprawidłowości (część uprawnionych nie była w stanie oddać głosu). Rada Krajowa partii zdecydowała o powtórzeniu II tury wyborów i wskazała ich termin na 31 stycznia. Głosowanie ma odbyć się między 16 a 22.
W I turze najwięcej głosów – 277 – zdobyła Pełczyńska-Nałęcz. Drugie miejsce z 131 głosami zajęła Hennig-Kloska. Trzecia była Joanna Mucha, która uzyskała 119 głosów. Dalsze miejsca zajęli Ryszard Petru (95 głosów) i Rafał Kasprzyk (34 głosy). Mimo wyniku I tury faworytem w II turze wydaje się Hennig-Kloska, którą oficjalnie poparli Petru i Kasprzyk, a Mucha miała jeszcze przed wyborami zawrzeć sojusz taktyczny m.in. z Hennig-Kloską, by zablokować wybór Pełczyńskiej-Nałęcz.
Przed II turą wyborów pojawiła się propozycja Pełczyńskiej-Nałęcz, by Hennig-Kloska zgodziła się na współprzewodniczenie partii. Ta jednak odrzuciła taką możliwość, a przeciwnicy takiego rozwiązania wskazywali m.in., że wymagałoby to zmiany statutu partii.
Z kolei ustępujący przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia proponował, by powtórzyć cały proces wyborczy (wówczas mógłby on wystartować w wyborach, na co wcześniej nie chciał się zdecydować), a obecnie również opowiada się za tym, by obie kandydatki zgodziły się na współprzewodniczenie partii. Propozycja taka pojawia się, ponieważ kampania wewnętrzna przed wyborami przewodniczącego doprowadziła do licznych napięć i konfliktów w partii. Hołownia ostrzegł, że jeśli w wyniku wyborów partia zostanie podporządkowana jednej z frakcji walczących o władzę, wówczas on, z grupą posłów, opuści ugrupowanie. Z wypowiedzi Hołowni wynika, że może chodzić nawet o kilkanaście osób.
W ubiegłym tygodniu szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz usunął ze stanowiska wiceszefowej klubu posłankę Aleksandrę Leo, ponieważ ta – pod jego nieobecność – chciała przeprowadzić wybór członków Rady Krajowej, którzy mieli obsadzić wakaty, które pojawiły się w Radzie. Przeciwnicy Leo zarzucali jej próbę puczu, z kolei sama Leo zarzuciła swoim przeciwnikom stosowanie „białoruskich metod”.
Układ sił w obecnym Sejmie
Onet ujawnił z kolei przebieg konwersacji między zwolennikami Szymona Hołowni w partii – w tym minister kultury i dziedzictwa narodowego Martą Cienkowską oraz sekretarzem stanu w KPRM Adrianą Porowską – w której sugerowały one zablokowanie wyborów przewodniczącego tak, aby liderem partii pozostał Hołownia.
Hołownia zrezygnował z ubiegania się o stanowisko przewodniczącego we wrześniu 2025 roku. Mówił wówczas, że nadszedł czas przekazania komuś władzy w partii, którą stworzył. Hołownia, wówczas jeszcze marszałek Sejmu, ogłosił wtedy także, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ. Ostatecznie nie został jednak wybrany na to stanowisko.
Klub parlamentarny Polski 2050 liczy 31 posłów. Bez ich głosów koalicja rządząca Donalda Tuska nie ma większości w Sejmie (zaplecze parlamentarne rządu to 243 posłów, bezwzględną większość zapewnia 231 głosów).
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Szymon Hołownia powinien pozostać przewodniczącym Polski 2050.
21,3 proc. badanych odpowiedziało „tak”.
37 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi „nie”.
20,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
Z kolei 20,9 proc. badanych jest zdania, że Polska 2050 przestanie istnieć.
– Najmniejsze poparcie dla Szymona Hołowni jako przewodniczącego partii odnotowano wśród osób w wieku do 24 lat – ponad połowa respondentów z tej grupy wiekowej jest przeciwna jego pozostaniu na stanowisku (53 proc.). Mieszkańcy miast liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców częściej sprzeciwiają się dalszemu kierowaniu partią przez Szymona Hołownię (47 proc. odpowiedzi „nie”). Przekonanie, że Polska 2050 przestanie istnieć, jest szczególnie rozpowszechnione wśród osób osiągających dochody powyżej 7000 zł (31 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
