Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump: nowe dokumenty ws. Epsteina „dowodzą zmowy przeciw mnie”

Donald Trump jest przekonany, że ujawnione w piątek przez resort sprawiedliwości akta dotyczące sprawy Jeffreya Epsteina świadczą na jego korzyść, bo dowodzą, że padł ofiarą spisku.

Publikacja: 01.02.2026 09:05

Donald Trump na pokładzie Air Force One

Donald Trump na pokładzie Air Force One

Foto: Reuters/Jonathan Ernst

Bartosz Lewicki

Dokumenty zostały ujawnione na mocy ustawy o przejrzystości akt Epsteina, uchwalonej po miesiącach nacisków społecznych i politycznych. Nałożyła ona na administrację obowiązek ujawnienia akt w sprawie zmarłego finansisty. W piątek - jak podkreśla agencja Associated Press - ujawniono największą jak dotąd liczbę akt w tej sprawie. Zastępca Prokuratora Generalnego Todd Blanche informował, że departament udostępnił ponad 3 miliony stron dokumentów, a także ponad 2000 filmów i 180 000 zdjęć. Pliki, opublikowane na stronie internetowej departamentu, obejmują część z kilku milionów stron dokumentacji, które, jak twierdzą urzędnicy, zostały wstrzymane przed pierwotnym udostępnieniem w grudniu.

Wśród dokumentów znalazły się dokumenty dotyczące niektórych znanych współpracowników Epsteina, w tym Andrew Mountbatten-Windsora - byłego brytyjskiego księcia Andrzeja - a także korespondencja e-mailowa między Epsteinem a Elonem Muskiem i innymi prominentnymi osobami ze wszystkich stron sceny politycznej.

Donald Trump „słyszał” o zmowie przeciw niemu

Trump, pytany przez dziennikarzy o ujawnione dokumenty pokładzie Air Force One odrzekł, że świadczą one na jego korzyść, ponieważ „słyszał”, że część z nich dowodzi zmowy dziennikarza Michaela Wolffa z Jeffreyem Epsteinem przeciwko niemu. - Sam tego nie widziałem, ale kilka bardzo ważnych osób powiedziało mi to. Więc to nie tylko mnie rozgrzesza, ale jest wręcz przeciwnie, niż ludzie mieli nadzieję - powiedział Donald Trump. Zapowiedział przy tym, że zamierza pozwać Wolffa w tej sprawie.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Druga kadencja Donalda Trumpa. Rok decyzji, które wstrząsnęły USA i światem

Michael Wolff to autor kilku krytycznych książek o Trumpie, zawierających sensacyjne wątki zza kulis administracji Trumpa. Z ujawnionych dotychczas dokumentów Epsteina wynikało, że Wolff prowadził z Epsteinem długą korespondencję na temat Trumpa. W jednej wymianie Wolff dawał Epsteinowi rady dotyczące podejścia do jego stosunków Trumpem. Dziennikarz spekulował jeszcze przed debatą przedwyborczą w 2015 r. w CNN, że jeśli Trump nie przyzna się do znajomości z Epsteinem, to ten będzie miał na niego „haka” i będzie mógł go „powiesić w sposób, który przyniesie korzyści” lub „uratować”. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Trump o autorze książki o jego prezydenturze: Frajer
Świat
Trump o autorze książki o jego prezydenturze: Frajer

Dokumenty pierwotnie miały zostać ujawnione do 19 grudnia 2025 r., taki termin wyznaczył Kongres. Departament Sprawiedliwości poinformował jednak, że zlecił setkom prawników przejrzenie dokumentacji. Zaprzeczył jakimkolwiek próbom uchronienia Trumpa, który twierdzi, że zerwał kontakty z Epsteinem lata temu. „zmowie”


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump Donald Trump - druga kadencja
Sanae Takaichi i Donald Trump
Polityka
Japonia nie ufa Donaldowi Trumpowi
Viktor Orbán
Polityka
Sondaż: Większość Węgrów uważa, że Viktor Orbán powinien odejść
Swiatłana Cichanouska przyznaje, że teraz Warszawa pierwsza wyciągnęła do niej rękę
Polityka
„Polska jest dla nas wzorem”. Liderka wolnej Białorusi przeprowadza się z Wilna do Warszawy
Donald Trump i Mette Frederiksen
Polityka
Donald Trump uratował premier Danii przed utratą władzy? Odbicie w sondażach
Funkcjonariusze ICE w Minnesocie mają skupić się w Minnesocie na imigrantach, którzy wchodzili w kon
Polityka
Minnesota: Nowe rozkazy dla funkcjonariuszy ICE. „Nie dyskutujcie, nikogo nie przekonacie”
W Szwecji biologiczne kobiety nie będą dzieliły celi z biologicznymi mężczyznami
Polityka
W Szwecji biologiczne kobiety nie będą dzieliły celi z biologicznymi mężczyznami
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama