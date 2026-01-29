Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Umiarkowana Partia Koalicyjna w Szwecji zdecydowała się nagle zrewidować ustawę o zmianie płci w ewidencji ludności?

Jakie konsekwencje przewidywano przy wprowadzeniu nowego prawa dotyczącego zmiany płci metrykalnej?

Czy istnieją przypadki wykorzystania nowego prawa przez przestępców, które wywołały debatę publiczną?

Jakie są argumenty przeciwników nowej ustawy i dlaczego niektóre ugrupowania polityczne się jej przeciwstawiają?

Jakie są zmiany dotyczące polityki więziennej w kontekście zmiany płci biologicznej i prawnej?

Korespondencja ze Sztokholmu

– To dziwne, że prawo zmienia się już teraz. Długotrwałe i polaryzujące społeczeństwo prace legislacyjne zostają zmarnowane – komentował profesor prawa cywilnego Mårten Schultz zmiany w ustawie, która weszła w życie bardzo niedawno, bo w lipcu ubiegłego roku.

– Wszystkie jej konsekwencje, o których się teraz dyskutuje, sygnalizowano przed przyjęciem prawa – dodał.

Co przewiduje ustawa? Zmianę płci metrykalnej na podstawie konsultacji (także online) z lekarzem, psychologiem, psychoterapeutą lub kuratorem opieki zdrowia. Po złożeniu wniosku osoba, która ukończyła 16 lat, otrzymuje potwierdzenie, że jest innej płci niż ta, która widnieje w rejestrze ewidencji ludności, jeżeli jej odczucie tożsamości płciowej koliduje z metryką. I jeżeli można założyć, że będzie ona żyła z nową tożsamością w „przewidywalnej przyszłości”. Reforma dopuszcza też możliwość deklarowania powrotu do płci biologicznej, jeżeli ktoś pożałuje tranzycji. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na zmianę płci powinni wyrazić rodzice.