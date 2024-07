Chciała zmienić płeć w więzieniu. Jest wyrok ETPCz w polskiej sprawie

W swojej skardze do ETPC pani W.W. zarzuciła, że doszło do naruszenia jej prawa do poszanowania życia prywatnego, gwarantowanego w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, oraz art. 3 Konwencji, stanowiącego o zakazie tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, jak również do naruszenia jej prawa do życia (art. 2), prawa do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) oraz zakazu dyskryminacji (art. 14). Dyrektor okręgowy Służby Więziennej uznał skargi W.W. odnoszące się do nagłego i arbitralnego przerwania jej terapii hormonalnej za nieuzasadnione.

Zmiana płci w więzieniu nie może być niedostępna

W 2021 r. opinię amicus curiae do postępowania w tej sprawie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wskazano w niej na brak regulacji i wewnętrznych procedur wypracowanych przez Służbę Więzienną, które zabezpieczałyby prawa osób transpłciowych. Fundacja podkreśliła, że odmowa leczenia związanego z uzgodnieniem płci czy niewłaściwe zwracanie się do transpłciowych pacjentów stanowią przykłady niewłaściwego traktowania.

W wyroku z 11 lipca Trybunał w Strasburgu stwierdził, że w sprawie W.W. doszło do naruszenie prawa skarżącej do poszanowania jej życia prywatnego i rodzinnego. W jego ocenie, decyzja administracji penitencjarnej „dotykała wolności skarżącej do określenia jej tożsamości płciowej, jednej z najbardziej fundamentalnych podstaw samostanowienia”. Zwrócił również uwagę na wydane wcześniej opinie lekarskie czy pozytywne skutki feminizującej terapii hormonalnej dla zdrowia psychicznego. Trybunał zauważył także, że w postępowaniu przed ETPCz polski rząd nie odniósł się do żadnych rzekomych szkodliwych skutków, jakie terapia mogła mieć dla zdrowia fizycznego i psychicznego skarżącej, nie podnoszono również, by wiązała się ona ze szczególnymi trudnościami dla władz więziennych. Jednocześnie uwagę zwrócono w orzeczeniu na „szczególną wrażliwość skarżącej jako osoby transpłciowej pozbawionej wolności, znajdującej się w toku tranzycji, co wymaga zwiększonej ochrony ze strony państwa”.

W uzasadnieniu odwołał się do też do opinii HFPC:

„Helsińska Fundacja Praw Człowieka stwierdziła, że wśród organizacji prawnoczłowieczych i środowiska naukowego panuje coraz większa zgoda co do tego, że osoby transpłciowe stanowią szczególnie wrażliwą grupę więźniów, a ich potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej (w tym leczenia afirmującego płeć) powinny zostać uznane i odpowiednio zabezpieczone, ponieważ ich brak może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego takich więźniów (§ 77)” - podkreślił ETPCz.

Polska ma zapłacić W.W. 8000 euro odszkodowania oraz pokryć koszty i podatki (2153 euro) w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym orzeczenie stanie się ostateczne .