Korespondencja z Nowego Jorku
W ostatnim tygodniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prezydent Trump zbeształ tę organizację i nazwał ją bezużyteczną. Ostrzegł też kraje członkowskie, że źle skończą przez swoją promigracyjną politykę. Słuchacze z trwogą czekali, aż powie, że wycofuje Amerykę z ONZ, bo i tak już jego administracja o miliard dol. obcięła budżet na tę organizację, a wcześniej wycofała Stany Zjednoczone z Klimatycznych Porozumień Paryskich oraz Światowej Organizacji Zdrowia.
Ku zaskoczeniu wszystkich, podczas spotkania z sekretarzem generalnym Antonio Guterresem zupełnie zmienił ton. – Ameryka jest w stu procentach za ONZ. Myślę, że ONZ ma niezwykły, naprawdę niezwykły potencjał – powiedział.
Po rozmowie w Nowym Jorku z prezydentami Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i Francji Emanuelem Macronem wyraził przekonanie, na swoim portalu społecznościowym, że z pomocą NATO i UE Ukraina mogłaby wygrać wojnę, a nawet odzyskać przejęte przez Rosję tereny. A od miesięcy sugerował, że Ukraina powinna oddać wschodnie tereny oraz staje po stronie Putina.
Nie mniej zaskakujący był zwrot nastawienia Trumpa wobec prezydenta Brazylii Luiza Inacio Luli da Silva. W lipcu Biały Dom nałożył 50-proc. cła na produkty importowane z Brazylii, tłumacząc, że to kara za prześladowania byłego konserwatywnego prezydenta Jaira Bolsonaro, który niedawno został skazany na 27 lat więzienia.
We wtorek amerykański prezydent powiedział, że miał okazję przez 39 sekund rozmawiać z prezydentem Lulą i że się polubili. – Odbyliśmy dobrą rozmowę i umówiliśmy się na spotkanie w przyszłym tygodniu. Wydawał się naprawdę bardzo miłym człowiekiem. Spodobałem mu się, ja też go polubiłem. A interesy robię tylko z ludźmi, których lubię – powiedział Trump, na którego zmianę nastawienia do brazylijskiego prezydenta mogły też wpłynąć prywatne spotkania z właścicielem brazylijskiego producenta mięsa JBS.
Takich sytuacji jest wiele. Świat wciąż uczy się, jak postępować z Donaldem Trumpem. Jego wtorkowe pełne reprymend wystąpienie w ONZ, pięć lat temu dyplomaci przyjęliby z przerażeniem, albo śmiechem, jak to było w 2018 r.
Tym razem zostało przyjęte grzecznymi brawami. – Naturalnie wszyscy w napięciu czekali, co powie na forum ONZ. Ale było niepisane porozumienie, żeby zachować się jak najbardziej przyjaźnie, żeby nie rozzłościć Trumpa – mówi cytowany przez „New York Timesa” Richard Gowan, z oenzetowskiej Międzynarodowej Grupy Kryzysowej.
Donald Trump pozytywnie reaguje na komplementy i otwarte okazywanie szacunku. Uwielbia królewskie przyjęcia, takie jak ostatnio zgotowano mu w Londynie czy w maju na Bliskim Wschodzie. Natomiast wybucha gniewem oraz rzuca groźbami na prawo i lewo, gdy czuje się znieważony lub na niepewnej pozycji.
Europejscy przywódcy już w sierpniu mieli okazję wykorzystać „sztukę pochlebstw”, gdy towarzyszyli Zełenskiemu na spotkaniu w Białym Domu. Każdy miał przygotowane kilka zdań podziękowań i pochwał dla amerykańskiego prezydenta. W rezultacie rozmowy przebiegły zupełnie inaczej niż w lutym, gdy ukraiński prezydent praktycznie został wyproszony z Białego Domu, bo jeszcze nie umiał mówić tak, jak lubi Trump.
Teorii na temat nieprzewidywalności Donalda Trumpa jest tyle, ile komentatorów. Tom Nichols, dziennikarz opiniotwórczego magazynu „The Atlantic”, przypuszcza, że wynika ona z tendencji prezydenta do zgadzania się z ostatnią osobą, z którą rozmawiał.
– Stąd jego komentarz na temat Ukrainy [szans na wygranie wojny] może wynikać z wcześniejszego spotkania z Zełenskim i Macronem – pisze Nichols.
Zastanawiając się, czy może zmienność Trumpa wynika z jakiejś strategii, czy może jest symptomem demencji, Michael Wolff, nowojorski dziennikarz i biograf obecnego prezydenta, opowiada w swoim podcaście pt. „Inside Trump’s Head” o rozmowie z byłym doradcą politycznym Trumpa, który stwierdził, że „Trump nie wie nic o niczym”. – Nie próbuje się dowiedzieć o czymś, czego nie wie. Jest absolutnie stanowczy w swoich poglądach, ponieważ nikt ich nie podważa – mówi Wolff, dodając, że to w dużej mierze pomaga mu zrozumieć chaos, jaki Trump tworzy wokół siebie.
