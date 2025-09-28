Z tego artykułu się dowiesz: Jakie niespodziewane zmiany w relacjach międzynarodowych można zauważyć u prezydenta Trumpa?

Jakie znaczenie ma podejście zagranicznych przywódców do Donalda Trumpa i jak to wpływa na rozmowy?

Jakie teorie tłumaczą nieprzewidywalność działań Donalda Trumpa?

Korespondencja z Nowego Jorku

W ostatnim tygodniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prezydent Trump zbeształ tę organizację i nazwał ją bezużyteczną. Ostrzegł też kraje członkowskie, że źle skończą przez swoją promigracyjną politykę. Słuchacze z trwogą czekali, aż powie, że wycofuje Amerykę z ONZ, bo i tak już jego administracja o miliard dol. obcięła budżet na tę organizację, a wcześniej wycofała Stany Zjednoczone z Klimatycznych Porozumień Paryskich oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

Ku zaskoczeniu wszystkich, podczas spotkania z sekretarzem generalnym Antonio Guterresem zupełnie zmienił ton. – Ameryka jest w stu procentach za ONZ. Myślę, że ONZ ma niezwykły, naprawdę niezwykły potencjał – powiedział.

Po rozmowie w Nowym Jorku z prezydentami Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i Francji Emanuelem Macronem wyraził przekonanie, na swoim portalu społecznościowym, że z pomocą NATO i UE Ukraina mogłaby wygrać wojnę, a nawet odzyskać przejęte przez Rosję tereny. A od miesięcy sugerował, że Ukraina powinna oddać wschodnie tereny oraz staje po stronie Putina.