Uczestników sondażu poproszono o odpowiedź na pytanie „Biorąc pod uwagę ostatnie decyzje o zawetowaniu ustaw przez Karola Nawrockiego, czym Pana/Pani zdaniem kierował się on w największym stopniu?”. Ankietowani uznali, że motywem decyzji prezydenta o zawetowaniu ustaw były kalkulacje polityczne. „Zdecydowanie” przekonanych jest o tym 37,4 proc. badanych, zaś 19,5 proc. wskazało odpowiedź „raczej”. W sumie więc motywów politycznych w decyzjach o zablokowaniu ustaw dopatruje się aż 66,9 proc. badanych.

Przeciwnego zdania jest 36,7 proc. uczestników badania. Odpowiedź „zdecydowanie względami merytorycznymi” wskazało 25 proc. badanych, zaś „raczej” – 11,7 proc. z nich. Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć/nie mam zdania” udzieliło 6,4 proc. ankietowanych.

„Silna polaryzacja sugeruje, że weta te przestały być traktowane jako narzędzie prawne, a stały się elementem szerokiej strategii politycznej, którą Polacy oceniają niemal wyłącznie przez pryzmat własnych poglądów” – czytamy w opisie badania.

Jak odpowiadali zwolennicy koalicji i opozycji?

W grupie wyborców koalicji rządzącej (KO, Lewica, Trzecia Droga) panuje niemal absolutny brak wiary w merytoryczne pobudki. Aż 96 proc. zwolenników rządu uważa, że weta to efekt kalkulacji politycznej, z czego 77 proc. jest tego „zdecydowanie” pewnych. Co znamienne, 0 proc. wyborców koalicji zdecydowanie wierzy w merytoryczne uzasadnienie tych decyzji.