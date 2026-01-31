Rzeczpospolita
Prezydenckie weta - merytoryczne, czy to wynik kalkulacji? Najnowszy sondaż

Czy za decyzjami prezydenta Karola Nawrockiego o wetach stały argumenty merytoryczne, czy chłodna kalkulacja? Uczestnicy najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski dopatrują się w tych decyzjach prezydenta drugiego dna.

Publikacja: 31.01.2026 14:49

Bartosz Lewicki

Uczestników sondażu poproszono o odpowiedź na pytanie „Biorąc pod uwagę ostatnie decyzje o zawetowaniu ustaw przez Karola Nawrockiego, czym Pana/Pani zdaniem kierował się on w największym stopniu?”. Ankietowani uznali, że motywem decyzji prezydenta o zawetowaniu ustaw były kalkulacje polityczne. „Zdecydowanie” przekonanych jest o tym 37,4 proc. badanych, zaś 19,5 proc. wskazało odpowiedź „raczej”. W sumie więc motywów politycznych w decyzjach o zablokowaniu ustaw dopatruje się aż 66,9 proc. badanych. 

Przeciwnego zdania jest 36,7 proc. uczestników badania. Odpowiedź „zdecydowanie względami merytorycznymi” wskazało 25 proc. badanych, zaś „raczej” – 11,7 proc. z nich. Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć/nie mam zdania” udzieliło 6,4 proc. ankietowanych. 

„Silna polaryzacja sugeruje, że weta te przestały być traktowane jako narzędzie prawne, a stały się elementem szerokiej strategii politycznej, którą Polacy oceniają niemal wyłącznie przez pryzmat własnych poglądów” – czytamy w opisie badania. 

Jak odpowiadali zwolennicy koalicji i opozycji?

W grupie wyborców koalicji rządzącej (KO, Lewica, Trzecia Droga) panuje niemal absolutny brak wiary w merytoryczne pobudki. Aż 96 proc. zwolenników rządu uważa, że weta to efekt kalkulacji politycznej, z czego 77 proc. jest tego „zdecydowanie” pewnych. Co znamienne, 0 proc. wyborców koalicji zdecydowanie wierzy w merytoryczne uzasadnienie tych decyzji.

Z kolei wyborcy opozycji (PiS i Konfederacji) uważają, że prezydent kierował się względami merytorycznymi – łącznie takiej odpowiedzi udzieliło 73 proc. badanych należących do tej grupy. 22 proc. badanych z tej grupy dostrzega w tych ruchach grę polityczną.

Pozostali wyborcy, osoby niezwiązane z głównymi partiami, również skłaniają się ku teorii o politycznym podłożu wet – uważa tak 53 proc. z nich, podczas gdy merytorykę dostrzega 24 proc. ankietowanych.

Waldemar Żurek o prezydenckich wetach: trudno nie zadać pytania o cel

Na początku grudnia 2025 r. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że „prezydent Karol Nawrocki w zaledwie cztery miesiące zawetował niemal tyle samo ustaw, ile prezydent Lech Kaczyński przez całą swoją kadencję”. „Jeśli Prezydent to tempo utrzyma, już wiosną 2027 r. liczba jego wet przekroczy łączną liczbę zawetowanych ustaw przez wszystkich wcześniejszych prezydentów III RP w ostatnich 35 latach. To oczywiście projekcja, ale liczby jasno pokazują skalę i kierunek działań Pałacu Prezydenckiego” – napisał szef resortu sprawiedliwości

„Trudno nie zadać pytania o cel takiej strategii. Czy służy ona rozwojowi państwa? Czy wzmacnia bezpieczeństwo obywateli? Czy ułatwia działalność przedsiębiorcom? Czy przybliża nas do stabilności prawa, czy raczej oddala? Bo realnym skutkiem nie jest spór instytucji, lecz to, że zwykli ludzie odczuwają koszty blokowania kolejnych reform – od energetyki, przez ochronę środowiska, po przepisy dotyczące bezpieczeństwa, biznesu i wymiaru sprawiedliwości” – napisał Żurek, zauważając przy tym, że „prawo weta to ważny mechanizm równowagi władz, jednak dziś widzimy jego nadużywanie w skali, której w Polsce dotąd nie było”. 

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 16-18 stycznia 2026 r. metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

