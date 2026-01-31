Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Bank kazał mu płacić za oszustów. Prawomocny wyrok ws. kredytu na „klik”

Sąd Okręgowy w Częstochowie oddalił apelację banku w sprawie seniora, który miał spłacić 74 tys. złotych pożyczki, której nie zaciągnął.

Publikacja: 31.01.2026 14:33

Bank kazał mu płacić za oszustów. Prawomocny wyrok ws. kredytu na „klik”

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Sprawa dotyczyła seniora, do którego zadzwoniły osoby podające się za doradców inwestycyjnych. Rozmawiając z nim, „doradcy” doprowadzili do zawarcia na jego dane umowy kredytowej na tzw. klik. Jest to szybka pożyczka udzielana w formie elektronicznej, bez udziału pracownika banku oraz bez podpisania tradycyjnej umowy.

Szybka pożyczka na cudze nazwisko. Oszuści zmanipulowali starszą osobę

Bezpośrednio po wypłacie kwoty pożyczki wykonano nieautoryzowane transakcje płatnicze z konta seniora na rachunek osoby, której ten nie znał. Bank zażądał od seniora zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami – łącznie około 74 tys. złotych.

Senior nie zapłacił, więc sprawa trafiła do sądu na skutek powództwa banku. Wówczas dowiedział się o niej Rzecznik Finansowy, który postanowił wesprzeć starszą osobę. Po zapoznaniu się ze sprawą uznał, że mężczyzna padł ofiarą oszustów, którzy manipulując klientem, doprowadzili do zawarcia umowy pożyczki, a następnie skradli pożyczone pieniądze w wyniku tzw. nieautoryzowanych transakcji.

Kredyt na „klik”. Bank nie dochował należytej staranności

Prawnicy Rzecznika Finansowego argumentowali, że senior nie przejawiał woli wzięcia pożyczki i nie miał o tym wiedzy – do momentu sprawdzenia stanu rachunków, więc nie doszło do złożenia przez niego oświadczenia woli w rozumieniu art. 60 kodeksu cywilnego.

Reklama
Reklama

Poza tym bank nie dochował należytej staranności – udzielając pożyczki w formie elektronicznej bez odpowiednich mechanizmów weryfikacyjnych, powinien uwzględnić ryzyko nadużyć i ponosić z tego tytułu odpowiedzialność. Bank nie zweryfikował też, czy decyzja o zawarciu kredytu faktycznie pochodziła od seniora. A miał taki obowiązek zgodnie z Rekomendacją Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich dla sektora bankowego w zakresie obsługi seniorów.

Czytaj więcej

Bank odda seniorce pieniądze, choć sama „wpuściła" złodzieja. Przełomowy wyrok
Konsumenci
Bank odda seniorce pieniądze, choć sama „wpuściła" złodzieja. Przełomowy wyrok

Wyrok ważny dla banków i oszukanych klientów

Sąd Rejonowy w Lublińcu uwzględnił argumentację Rzecznika Finansowego, lecz bank złożył apelację od niekorzystnego dla siebie wyroku. Sąd drugiej instancji uznał, że jest ona bezzasadna. Zdaniem Sądu Okręgowego w Częstochowie do zawarcia umowy nie doszło, ponieważ klient nie złożył oświadczenia woli w tym zakresie.

– Wyrok stanowi istotny sygnał dla sektora bankowego. W obliczu rosnącej liczby ataków phishingowych i vishingowych, banki powinny wprowadzać skuteczne mechanizmy weryfikacyjne. Już proste działania, jak np. telefoniczne potwierdzenie chęci zawarcia kredytu online przez posiadacza rachunku, mogłyby wyeliminować sporne sytuacje, jak w tej sprawie i lepiej chronić konsumentów – słabszą stronę stosunków prawnych przed nadużyciami – wyjaśnia mec. Katarzyna Kaczorowska, która prowadziła tę sprawę z ramienia Rzecznika Finansowego.

Wyrok jest prawomocny.

sygn. akt VI Ca 737/24

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Kredyty Konsumenci
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Dla części rodziców w lutym zmienią się terminy wypłat 800 plus
Praca, Emerytury i renty
Zmiany w wypłatach 800 plus w lutym 2026. ZUS rozpoczyna przyjmowanie wniosków
Sąd o nakładach z majątków osobistych na majątek wspólny rozstrzyga wyłącznie na wniosek zainteresow
Prawo rodzinne
Podział majątku przy rozwodzie. Sąd Najwyższy wskazuje o czym trzeba pamiętać
Nabywcy mieszkań będą musieli dodatkowo płacić za balkony i schody?
Nieruchomości
Nabywcy mieszkań będą musieli dodatkowo płacić za balkony i schody?
Wchodzą w życie surowsze kary dla piratów drogowych. Wśród nich dożywotni zakaz prowadzenia
Prawo drogowe
Wchodzą w życie surowsze kary dla piratów drogowych. Wśród nich dożywotni zakaz prowadzenia
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama