Pierwotny plan zakładał, że OKI ruszą 1 lipca 2026 r. W ostatnich tygodniach trwały konsultacje projektu. Ministerstwo Finansów jeszcze jakiś czas temu zapewniało nas, że prace idą zgodnie z planem. – Obecnie resort finansów opracowuje projekt po konsultacjach i uzgodnieniach, który następnie zostanie przekazany na Stały Komitet Rady Ministrów. Praca nad projektem przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem – otrzymaliśmy pod koniec lutego odpowiedź z MF.

Kiedy ruszą OKI? Nowy termin to 1 stycznia 2027 r.

Od pewnego czasu pojawiały się jednak głosy, że dotrzymanie pierwotnego terminu będzie bardzo wymagające. Wskazywała na to chociażby branża maklerska, która wiąże duże nadzieje z OKI. Jej przedstawiciele sugerowali jednak, że projekt OKI może „zderzyć się” z wprowadzeniem systemu WATS na GPW, co może stanowić dodatkowe wyzwanie dla branży.

Również podczas ostatniej konferencji rynku kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej podkreślano, że OKI trzeba przede wszystkim zrobić „dobrze, a nie szybko”. Ministerstwo Finansów postanowiło więc dać sobie więcej czasu.