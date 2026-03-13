100 mld zł dla giełdy poczeka. Start OKI przesunięty na 2027 r.
Pierwotny plan zakładał, że OKI ruszą 1 lipca 2026 r. W ostatnich tygodniach trwały konsultacje projektu. Ministerstwo Finansów jeszcze jakiś czas temu zapewniało nas, że prace idą zgodnie z planem. – Obecnie resort finansów opracowuje projekt po konsultacjach i uzgodnieniach, który następnie zostanie przekazany na Stały Komitet Rady Ministrów. Praca nad projektem przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem – otrzymaliśmy pod koniec lutego odpowiedź z MF.
Czytaj więcej
Resort finansów zakłada, że wszystkie osoby, które aktywnie zarządzają swoimi oszczędnościami, skorzystają z nowej oferty inwestowania bez podatku,...
Od pewnego czasu pojawiały się jednak głosy, że dotrzymanie pierwotnego terminu będzie bardzo wymagające. Wskazywała na to chociażby branża maklerska, która wiąże duże nadzieje z OKI. Jej przedstawiciele sugerowali jednak, że projekt OKI może „zderzyć się” z wprowadzeniem systemu WATS na GPW, co może stanowić dodatkowe wyzwanie dla branży.
Również podczas ostatniej konferencji rynku kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej podkreślano, że OKI trzeba przede wszystkim zrobić „dobrze, a nie szybko”. Ministerstwo Finansów postanowiło więc dać sobie więcej czasu.
Czytaj więcej
Osobiste konta inwestycyjne, czyli OKI, mają wystartować w połowie 2026 r. Dzięki zachętom podatkowym Polacy mogą w ten sposób zyskać nawet 1 mld z...
Według nowego harmonogramu OKI mają ruszyć 1 stycznia 2027 r. Dodatkowy czas ma pozwolić na dopracowanie przepisów i uwzględnienie postulatów rynkowych.
Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI) to nowy produkt, który ma zachęcić Polaków do inwestowania pieniędzy. Jego główną zaletą ma być zwolnienie z podatku „Belki” do kwoty 100 tys. zł – dla produktów o charakterze inwestycyjnym.
Czytaj więcej
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o OKI, ale nie mieliście gdzie zapytać. Na pytania „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” o nowy produkt oszczędnościow...
W przypadku produktów o charakterze oszczędnościowym limit zwolnienia ma wynosić 25 tys. zł (w ramach całego limitu 100 tys. zł).
Autorzy projektu OKI liczą, że znacznie przyczynią się one do popularyzacji inwestowania na giełdzie. Rząd zakłada, że dzięki temu rozwiązaniu na giełdę może popłynąć nawet 100 mld zł.
W ostatnich tygodniach zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających akcje pojawili się menedżerowie mający...
Początek wtorkowej sesji przynosi uspokojenie nastrojów na warszawskiej giełdzie. Pierwsze minuty handlu przebie...
Nowy tydzień nie przynosi poprawy nastrojów na warszawskiej giełdzie. Inwestorzy pozbywają się akcji w obawie pr...
Co do zasady, panie cały czas stanowią niewielki odsetek osób zasiadających we władzach giełdowych spółek. Zazwy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas