Rząd przesuwa start OKI. Konto inwestycyjne bez podatku Belki dopiero w 2027 r.

Zanosiło się na to już od pewnego czasu, ale teraz mamy tego potwierdzenie. OKI nie ruszą w pierwotnym terminie. Ministerstwo Finansów przesunęło start tego projektu.

Publikacja: 13.03.2026 13:36

100 mld zł dla giełdy poczeka. Start OKI przesunięty na 2027 r.

Foto: Adobe Stock

Przemysław Tychmanowicz

Pierwotny plan zakładał, że OKI ruszą 1 lipca 2026 r. W ostatnich tygodniach trwały konsultacje projektu. Ministerstwo Finansów jeszcze jakiś czas temu zapewniało nas, że prace idą zgodnie z planem. – Obecnie resort finansów opracowuje projekt po konsultacjach i uzgodnieniach, który następnie zostanie przekazany na Stały Komitet Rady Ministrów. Praca nad projektem przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem – otrzymaliśmy pod koniec lutego odpowiedź z MF.

Kiedy ruszą OKI? Nowy termin to 1 stycznia 2027 r.

Od pewnego czasu pojawiały się jednak głosy, że dotrzymanie pierwotnego terminu będzie bardzo wymagające. Wskazywała na to chociażby branża maklerska, która wiąże duże nadzieje z OKI. Jej przedstawiciele sugerowali jednak, że projekt OKI może „zderzyć się” z wprowadzeniem systemu WATS na GPW, co może stanowić dodatkowe wyzwanie dla branży.

Również podczas ostatniej konferencji rynku kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej podkreślano, że OKI trzeba przede wszystkim zrobić „dobrze, a nie szybko”. Ministerstwo Finansów postanowiło więc dać sobie więcej czasu.

Według nowego harmonogramu OKI mają ruszyć 1 stycznia 2027 r. Dodatkowy czas ma pozwolić na dopracowanie przepisów i uwzględnienie postulatów rynkowych.

Czym jest OKI? Nowe konto inwestycyjne bez podatku Belki

Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI) to nowy produkt, który ma zachęcić Polaków do inwestowania pieniędzy. Jego główną zaletą ma być zwolnienie z podatku „Belki” do kwoty 100 tys. zł – dla produktów o charakterze inwestycyjnym.

W przypadku produktów o charakterze oszczędnościowym limit zwolnienia ma wynosić 25 tys. zł (w ramach całego limitu 100 tys. zł).

Autorzy projektu OKI liczą, że znacznie przyczynią się one do popularyzacji inwestowania na giełdzie. Rząd zakłada, że dzięki temu rozwiązaniu na giełdę może popłynąć nawet 100 mld zł.

Źródło: rp.pl

