VeloBank chce podwoić skalę biznesu. Milion nowych klientów w trzy lata
– W ciągu ostatnich 3,5 lat udało się nam osiągnąć wszystkie założone cele i zbudować silną markę nowoczesnego, bezpiecznego banku. Nic nie stoi na przeszkodzie, by mierzyć jeszcze wyżej – przekonywał Adam Marciniak, prezes VeloBanku, podczas prezentacji strategii na lata 2026–2028 „Mierz wyżej”.
Przypomnijmy, że VeloBank powstał w końcówce 2022 r., na bazie zdrowych aktywów pozostałych po poddanym przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Od tego czasu do końca 2025 r. udało się pozyskać ok. 700 tys. klientów (ich liczba wzrosła do ok. 1,7 mln obecnie), suma aktywów zwiększyła się o 47 proc., a kapitały banku potroiły się.
W 2024 r. udało się pozyskać inwestora strategicznego (to m.in. amerykański fundusz inwestycyjny Cerberus), a w minionym roku VeloBank kupił detaliczną część banku Citi Handlowy (finalizacja tej transakcji przewidziana jest na połowę 2026 r.).
W nowej strategii władze VeloBanku stawiają sobie kolejne ambitne cele. – To plan dynamicznego wzrostu w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i technologicznym. Chcemy tworzyć bank, który pomaga klientom rozwijać się osobiście oraz biznesowo, w sposób prosty, wygodny, na ich zasadach i zgodnie z ich potrzebami – zaznaczał prezes Marciniak. – Naszą ambicją jest dalsze skalowanie biznesu, wzmacnianie zaangażowania klienta oraz budowa organizacji, która łączy technologię, efektywność i odpowiedzialny rozwój – mówił.
W ciągu najbliższych trzech lat bank planuje więc podwoić portfel kredytowy z ok. 19 mld zł do 43 mld zł, przy stabilnym koszcie ryzyka. Wzrost ma być napędzany przede wszystkim przez kredyty konsumenckie i hipoteczne (w kredytach mieszkaniowych zakładany jest wzrost z 9 mld zł obecnie do 19,2 mld zł), bo wedle nowej strategii głównym motorem wzrostu pozostać ma bankowość detaliczna. Tu przewidywane jest m.in. dalsze uproszczenie procedur i cyfryzacja procesów kredytowych oraz hiperpersonalizacja oferty.
Jednocześnie bank zakłada rozwój oferty inwestycyjnej, kart kredytowych, a także segmentu biznesowego, w tym rozbudowę finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz leasingu. W tym segmencie również oczekiwane jest podwojenie portfela w perspektywie trzech lat. Klientów firmowych VeloBank chce przyciągnąć m.in. wzmocnieniem kompleksowej gamy usług, w tym atrakcyjnej oferty depozytowej (oprocentowanie wolnych środków również na rachunkach bieżących) i rozwiązań walutowych.
Ambitne są również cele dotyczące wzrostu bazy klientów. VeloBank chce zwiększyć ich liczbę z ok. 1,7 mln do ok. 2,7 mln w ciągu trzech lat, czyli pozyskać około milion nowych klientów, w tym część w ramach przejęcia części detalicznej Citi Handlowego. Według wcześniej podawanych informacji liczba indywidualnych klientów Citi Handlowego sięga ok. 565 tys.
Jako swój główny atut VeloBank wymienia m.in. dbałość o satysfakcję klientów oraz jakość obsługi. Kluczową rolę odgrywa tu ciągły rozwój nowych technologii, w tym wirtualnej asystentki AI o imieniu Vela, która ma ewoluować w kierunku inteligentnego wsparcia finansowego.
– Nasza strategia zakłada dalszy rozwój wygody cyfrowej, funkcji wspierających klientów w codziennym zarządzaniu finansami oraz wdrożenie AI we wszystkich obszarach działalności banku. Uważamy, że przyniesie nam to istotne przewagi konkurencyjne – przekonywał Przemysław Koch, wiceprezes VeloBanku.
Istotnym obszarem wzrostu ma być także private banking i wealth management, a celem VeloBanku jest wejście do czołówki bankowości prywatnej w Polsce (również dzięki przejęciu zamożnych klientów od Citi Handlowego). Bank chce rozwijać ten obszar w oparciu o własne TFI, ofertę maklerską, usługi doradcze oraz zarządzanie portfelem. W perspektywie najbliższych trzech lat wolumen produktów inwestycyjnych ma wzrosnąć do ok. 20 mld zł, a liczba klientów korzystających z oferty inwestycyjnej ma się podwoić.
Strategia VeloBanku „Mierz wyżej” opiera się na czterech filarach: ambitny wzrost, klient w centrum uwagi, efektywność oraz rozwój organizacji i kultury współpracy. Wśród liczbowych wyznaczonych tu celów można wskazać również obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów z ok. 56 proc. do ok. 47 proc. oraz utrzymanie wskaźnika zwrotu z kapitału na poziomie 19 proc.
