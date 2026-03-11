W nowej strategii władze VeloBanku stawiają sobie kolejne ambitne cele. – To plan dynamicznego wzrostu w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i technologicznym. Chcemy tworzyć bank, który pomaga klientom rozwijać się osobiście oraz biznesowo, w sposób prosty, wygodny, na ich zasadach i zgodnie z ich potrzebami – zaznaczał prezes Marciniak. – Naszą ambicją jest dalsze skalowanie biznesu, wzmacnianie zaangażowania klienta oraz budowa organizacji, która łączy technologię, efektywność i odpowiedzialny rozwój – mówił.

Główne cele strategii do 2028 r.

W ciągu najbliższych trzech lat bank planuje więc podwoić portfel kredytowy z ok. 19 mld zł do 43 mld zł, przy stabilnym koszcie ryzyka. Wzrost ma być napędzany przede wszystkim przez kredyty konsumenckie i hipoteczne (w kredytach mieszkaniowych zakładany jest wzrost z 9 mld zł obecnie do 19,2 mld zł), bo wedle nowej strategii głównym motorem wzrostu pozostać ma bankowość detaliczna. Tu przewidywane jest m.in. dalsze uproszczenie procedur i cyfryzacja procesów kredytowych oraz hiperpersonalizacja oferty.

Jednocześnie bank zakłada rozwój oferty inwestycyjnej, kart kredytowych, a także segmentu biznesowego, w tym rozbudowę finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz leasingu. W tym segmencie również oczekiwane jest podwojenie portfela w perspektywie trzech lat. Klientów firmowych VeloBank chce przyciągnąć m.in. wzmocnieniem kompleksowej gamy usług, w tym atrakcyjnej oferty depozytowej (oprocentowanie wolnych środków również na rachunkach bieżących) i rozwiązań walutowych.

Ile klientów chce zdobyć VeloBank?

Ambitne są również cele dotyczące wzrostu bazy klientów. VeloBank chce zwiększyć ich liczbę z ok. 1,7 mln do ok. 2,7 mln w ciągu trzech lat, czyli pozyskać około milion nowych klientów, w tym część w ramach przejęcia części detalicznej Citi Handlowego. Według wcześniej podawanych informacji liczba indywidualnych klientów Citi Handlowego sięga ok. 565 tys.

Jako swój główny atut VeloBank wymienia m.in. dbałość o satysfakcję klientów oraz jakość obsługi. Kluczową rolę odgrywa tu ciągły rozwój nowych technologii, w tym wirtualnej asystentki AI o imieniu Vela, która ma ewoluować w kierunku inteligentnego wsparcia finansowego.