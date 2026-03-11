Z tego artykułu się dowiesz: Jaki mechanizm finansowania wsparcia dla Ukrainy zostanie zastosowany w razie sprzeciwu Węgier i Słowacji?

Co wspólnego mają wybory na Węgrzech z decyzją premiera tego kraju o blokowaniu pomocy?

Na jak długo Ukraina ma zapewnione finansowanie?

W przyszłym tygodniu przywódcy Unii Europejskiej spotkają się na szczycie w Brukseli. Spróbują tam przekonać premiera Węgier Viktora Orbána i jego słowackiego odpowiednika Roberta Ficę do dotrzymania obietnicy zatwierdzenia 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy. To pomoc, która zapewni walczącemu z rosyjską agresją krajowi dwie trzecie potrzebnych do końca 2027 r. funduszy, dowiedział się portal „Politico”.

Dwustronne pożyczki uratują budżet Ukrainy. Holandia pierwsza

Jeśli oba prorosyjskie rządy nie ustąpią, to Wspólnota i tak wspomoże Ukrainę. Kraje bałtyckie i nordyckie planują przekazać do Kijowa wystarczająco dużo pieniędzy na pierwszą połowę tego roku, twierdzą dwaj dyplomaci UE zaznajomieni z sytuacją. Łączna kwota, o której mowa, wynosi 30 mld euro. Ponieważ będą to pożyczki dwustronne, nie będą wymagały zgody UE.

Poszczególne kraje podejmują też decyzję o indywidualnej pomocy. Holenderski minister finansów Eelko Heijnen już poinformował swoich odpowiedników, że jego rząd przeznaczył 3,5 mld euro rocznie dla Kijowa na wsparcie dwustronne do 2029 r.