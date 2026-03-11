Rzeczpospolita
Ustalenia „Rzeczpospolitej”: Co planowali obywatele Ukrainy zatrzymani w Warszawie?

Celowane ataki na infrastrukturę krytyczną czy biznesową lub cyberoszustwa – do tego mogli wykorzystywać posiadany sprzęt trzej obywatele Ukrainy zatrzymani w Warszawie.

Publikacja: 11.03.2026 10:00

Sprzęt znaleziony przy zatrzymanych obywatelach Ukrainy

Foto: materiały policji

Grażyna Zawadka

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie hipotezy dotyczące motywów i zakresu działania zatrzymanych w Warszawie obywateli Ukrainy badają obecnie śledczy?
  • Jakie zarzuty postawiono zatrzymanym osobom w kontekście zgromadzonego wyposażenia?
  • Jakie są informacje na temat tła i aktywności zatrzymanych przed tym incydentem?
Mykoła D., Denys R. oraz Artem M. przebywają w areszcie od kiedy w grudniu ubiegłego roku zostali zatrzymani przy ul. Senatorskiej w Warszawie, z hakersko-szpiegowskim „arsenałem” w samochodzie. Policyjni specjaliści dostali się do telefonu i laptopa jednego z nich. Udało się już potwierdzić, że wykorzystywali elektroniczny sprzęt do przestępczości o wysokim stopniu zorganizowania – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Zatrzymani Ukraińcy: Policjanci z pionu „cyber” przełamali zabezpieczenia telefonu iPhone i komputera jednego z podejrzanych

