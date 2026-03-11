4 zł tygodniowo przez rok !
Sprzęt znaleziony przy zatrzymanych obywatelach Ukrainy
Mykoła D., Denys R. oraz Artem M. przebywają w areszcie od kiedy w grudniu ubiegłego roku zostali zatrzymani przy ul. Senatorskiej w Warszawie, z hakersko-szpiegowskim „arsenałem” w samochodzie. Policyjni specjaliści dostali się do telefonu i laptopa jednego z nich. Udało się już potwierdzić, że wykorzystywali elektroniczny sprzęt do przestępczości o wysokim stopniu zorganizowania – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.
