Informacje na temat wyboru nowej prezeski ABM znaleźć można w opublikowanej 10 marca w Biuletynie Informacji Publicznej „Informacji o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Agencji Badań Medycznych”.

Anna Kowalczuk nową szefową Agencji Badań Medycznych

Anna Kowalczuk wybrana nową prezeską Agencji Badań Medycznych jest, jak informuje Rynek Zdrowia, nie tylko ekspertką systemu ochrony zdrowia, lecz także relacji między sektorem publicznym a prywatnym oraz wdrażania strategii rozwoju. Posiada niemal 20-letnie doświadczenie w sektorze farmaceutycznym. W 2025 r. otrzymała statuetkę „Kobieta Rynku Zdrowia” podczas X Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

Anna Kowalczuk od sierpnia 2024 r. była, jak podaje Rynek Zdrowia, wiceprezeską Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która jest odpowiedzialna za analizę i wycenę świadczeń medycznych. W latach 2017-2022 była dyrektorką Narodowego Instytutu Leków.

„Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła również program Executive Master of Business Administration (EMBA). Ponadto stażystka naukowa w amerykańskim Narodowym Centrum Badań Produktów Naturalnych oraz na University of Mississippi w okresie 2011-2012. To także autorka artykułów naukowych w branżowych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz programów studiów podyplomowych, wykładowczyni” – informuje Rynek Zdrowia i przypomina jednocześnie, że nowa prezeska ABM jest członkinią wielu zespołów doradczych i rad naukowych.