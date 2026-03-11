Reklama

Wybrano nową prezeskę Agencji Badań Medycznych. Wcześniej pracowała w AOTMiT

Nową prezeską Agencji Badań Medycznych wybrana została Anna Kowalczuk. To ekspertka systemu ochrony zdrowia z niemal 20-letnim doświadczeniem w sektorze farmaceutycznym. Do tej pory była wiceprezeską Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Publikacja: 11.03.2026 10:23

Anna Kowalczuk

Anna Kowalczuk

Foto: mat. pras.

Joanna Kamińska

Informacje na temat wyboru nowej prezeski ABM znaleźć można w opublikowanej 10 marca w Biuletynie Informacji Publicznej „Informacji o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Agencji Badań Medycznych”.

Anna Kowalczuk nową szefową Agencji Badań Medycznych

Anna Kowalczuk wybrana nową prezeską Agencji Badań Medycznych jest, jak informuje Rynek Zdrowia, nie tylko ekspertką systemu ochrony zdrowia, lecz także relacji między sektorem publicznym a prywatnym oraz wdrażania strategii rozwoju. Posiada niemal 20-letnie doświadczenie w sektorze farmaceutycznym. W 2025 r. otrzymała statuetkę „Kobieta Rynku Zdrowia” podczas X Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

Anna Kowalczuk od sierpnia 2024 r. była, jak podaje Rynek Zdrowia, wiceprezeską Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która jest odpowiedzialna za analizę i wycenę świadczeń medycznych. W latach 2017-2022 była dyrektorką Narodowego Instytutu Leków.

„Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła również program Executive Master of Business Administration (EMBA). Ponadto stażystka naukowa w amerykańskim Narodowym Centrum Badań Produktów Naturalnych oraz na University of Mississippi w okresie 2011-2012. To także autorka artykułów naukowych w branżowych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz programów studiów podyplomowych, wykładowczyni” – informuje Rynek Zdrowia i przypomina jednocześnie, że nowa prezeska ABM jest członkinią wielu zespołów doradczych i rad naukowych.

Konkurs na stanowisko prezesa ABM rozstrzygnięty

W styczniu tego roku, jak przypomina Rynek Zdrowia, rezygnację ze stanowiska prezesa ABM złożył Wojciech Fendler, natomiast w lutym – wiceprezes Ireneusz Staroń. Konkurs na stanowisko Prezesa ABM ogłoszony został 3 lutego 2026 r., wynika z informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgłosiło się do niego, jak podaje Rynek Zdrowia, osiem osób. Cztery z nich spełniły wymagania formalne, natomiast jedna zrezygnowała przed rozmową kwalifikacyjną.

Czym zajmuje się Agencja Badań Medycznych?

Agencja Badań Medycznych, jak można przeczytać na jej stronie internetowej, jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jej celem jest budowa innowacyjnego systemu opieki zdrowotnej. ABM w ramach swoich działań ocenia nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne. Finansuje też niekomercyjne badania kliniczne w naszym kraju. Ponadto prowadzi działalność analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

„Agencja Badań Medycznych powstała, aby lepiej wykorzystywać w Polsce potencjał rozwoju badań medycznych i nauk o zdrowiu, zwłaszcza w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych, które stanowią obecnie ok. 2 proc. wszystkich zarejestrowanych badań. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten wynosi około 40 proc. Celem Agencji jest zwiększenie odsetku niekomercyjnych badań klinicznych do poziomu 20-30 proc.” – czytamy na stronie ABM.

Agencja Badań Medycznych rozpoczęła swoją działalność 22 marca 2019 r.

Źródło: rp.pl

