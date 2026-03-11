USA chcą wykorzystać bazę w „polskiej” części Europy do działań przeciwko Iranowi?

Agencja powołuje się na informację ze swoich źródeł w Rumunii. Będzie to pierwsze w tym roku posiedzenie CSAT, instytucji umocowanej w rumuńskiej konstytucji, których zadaniem jest organizowanie i koordynowanie działań związanych z obronnością i bezpieczeństwem narodowym.

Nieoficjalnie: Amerykanie poprosili Rumunów o udostępnienie bazy dla swoich myśliwców

Rada ma zająć się wpływem konfliktu na Bliskim Wschodzie na bezpieczeństwo kraju, wpływem konfliktu na sektor energetyczny w Rumunii oraz „tymczasowym rozmieszczeniem potencjału wojskowego (USA) na terytorium Rumunii”.

Ta ostatnia kwestia, którą ma zająć się Rada, ma dotyczyć - jak twierdzą źródła Reutera, które nie rozwijają tematu - żądania USA, by amerykańskie lotnictwo mogło wykorzystać bazę lotniczą im. Mihaila Kogălniceanu, znajdującą się niedaleko miasta Constanța. W bazie stacjonują żołnierze USA.

Rumuńska telewizja informacyjna Digi24 podaje, że USA chcą rozmieścić na terenie bazy dodatkowych żołnierzy i myśliwce, co ma mieć związek z działaniami prowadzonymi przez USA i Izrael przeciw Iranowi. Jeśli Rada podejmie decyzję o udostępnieniu bazy Amerykanom decyzja w tej sprawie może jeszcze dziś zostać wysłana do parlamentu. Wyrażenie zgody na obecność obcych wojsk na terytorium Rumunii wymaga zgody parlamentu.