USA chcą wykorzystać bazę w „polskiej” części Europy do działań przeciwko Iranowi?

Baza lotnicza im. Mihaila Kogalniceanu w Rumunii
Agencja powołuje się na informację ze swoich źródeł w Rumunii. Będzie to pierwsze w tym roku posiedzenie CSAT, instytucji umocowanej w rumuńskiej konstytucji, których zadaniem jest organizowanie i koordynowanie działań związanych z obronnością i bezpieczeństwem narodowym.
Rada ma zająć się wpływem konfliktu na Bliskim Wschodzie na bezpieczeństwo kraju, wpływem konfliktu na sektor energetyczny w Rumunii oraz „tymczasowym rozmieszczeniem potencjału wojskowego (USA) na terytorium Rumunii”.
Ta ostatnia kwestia, którą ma zająć się Rada, ma dotyczyć - jak twierdzą źródła Reutera, które nie rozwijają tematu - żądania USA, by amerykańskie lotnictwo mogło wykorzystać bazę lotniczą im. Mihaila Kogălniceanu, znajdującą się niedaleko miasta Constanța. W bazie stacjonują żołnierze USA.
Rumuńska telewizja informacyjna Digi24 podaje, że USA chcą rozmieścić na terenie bazy dodatkowych żołnierzy i myśliwce, co ma mieć związek z działaniami prowadzonymi przez USA i Izrael przeciw Iranowi. Jeśli Rada podejmie decyzję o udostępnieniu bazy Amerykanom decyzja w tej sprawie może jeszcze dziś zostać wysłana do parlamentu. Wyrażenie zgody na obecność obcych wojsk na terytorium Rumunii wymaga zgody parlamentu.
Poprzednie spotkanie CSAT odbyło się w listopadzie 2025 roku, gdy Rada dyskutowała o środkach mających na celu wzmocnienie obronności Rumunii i zwiększenie odporności społeczeństwa.
Zasięg irańskich rakiet
Dotychczas swoje bazy wojskowe do prowadzenia „ograniczonych, defensywnych uderzeń” przeciwko Iranowi udostępniała USA Wielka Brytania. Zgody takiej odmówiła natomiast Hiszpania, co pociągnęło za sobą groźbę Trumpa dotyczącą zerwania relacji handlowych z Hiszpanią. USA twierdziły później, że pod taką presją Hiszpania zmieniła zdanie, czego Madryt jednak nie potwierdził.
USA i Izrael atakują z powietrza cele w Iranie od 28 lutego. W odwecie Iran prowadzi ataki na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie, cele w Izraelu, a także państwa w regionie, które są sojusznikami USA.
Kilka dni po wybuchu wojny drony, prawdopodobnie startujące z terytorium Libanu, zaatakowały brytyjską bazę na Cyprze. W ciągu trwającej od 10 dni wojny dwa razy doszło też do przechwycenia pocisku zmierzającego w stronę terytorium Turcji.
USA w ubiegłym roku wycofały z bazy im. Mihaila Kogălniceanu 1 000 żołnierzy w związku ze zmianą priorytetów w polityce bezpieczeństwa i położeniu większego akcentu na działania podejmowane na półkuli zachodniej i w rejonie Indo-Pacyfiku. Na terenie Rumunii nadal stacjonuje jednak 1 000 żołnierzy USA. Łącznie w Rumunii stacjonuje ok. 3,5 tys. żołnierzy wojsk państw NATO.
