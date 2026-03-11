Meloni w środę przedstawiła w izbie wyższej parlamentu Włoch informację rządu na temat wojny na Bliskim Wschodzie. – W kontekście kryzysu systemu międzynarodowego, w którym zagrożenia stają się coraz bardziej przerażające i mnożą się jednostronne interwencje prowadzone poza ramami prawa międzynarodowego, należy umieścić również amerykańską i izraelską interwencję przeciwko irańskiemu reżimowi – mówiła włoska premier.

Reklama Reklama

Dodała, że „stoimy w obliczu oczywistego kryzysu prawa międzynarodowego i zaniku wspólnie uzgodnionego porządku światowego”.

Giorgia Meloni: to był wyraźny punkt zwrotny

Meloni powiedziała, że trwająca od 2022 r. pełnoskalowa wojna Rosji z Ukrainą „to wyraźny punkt zwrotny”. – Anomalia, polegająca na inwazji na sąsiedni kraj dokonanej przez stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ – właśnie tego organu, który powinien być pierwszym gwarantem prawa międzynarodowego – stwierdziła, wyjaśniając, że powstała w wyniku tego globalna destabilizacja miała swoje konsekwencje również na Bliskim Wschodzie.