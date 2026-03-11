Rzeczpospolita
Giorgia Meloni: ataki na Iran naruszają prawo międzynarodowe

Premier Włoch Giorgia Meloni, dotąd bliska sojuszniczka prezydenta USA Donalda Trumpa, stwierdziła, że ​​ataki USA i Izraela naruszają prawo międzynarodowe.

Publikacja: 11.03.2026 11:54

Giorgia Meloni podczas przemówienia przed izbą wyższą włoskiego parlamentu

Foto: Reuters/Matteo Minnella

Bartosz Lewicki

Meloni w środę przedstawiła w izbie wyższej parlamentu Włoch informację rządu na temat wojny na Bliskim Wschodzie. – W kontekście kryzysu systemu międzynarodowego, w którym zagrożenia stają się coraz bardziej przerażające i mnożą się jednostronne interwencje prowadzone poza ramami prawa międzynarodowego, należy umieścić również amerykańską i izraelską interwencję przeciwko irańskiemu reżimowi – mówiła włoska premier. 

Dodała, że „stoimy w obliczu oczywistego kryzysu prawa międzynarodowego i zaniku wspólnie uzgodnionego porządku światowego”.

Giorgia Meloni: to był wyraźny punkt zwrotny

Meloni powiedziała, że trwająca od 2022 r. pełnoskalowa wojna Rosji z Ukrainą „to wyraźny punkt zwrotny”. – Anomalia, polegająca na inwazji na sąsiedni kraj dokonanej przez stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ – właśnie tego organu, który powinien być pierwszym gwarantem prawa międzynarodowego – stwierdziła, wyjaśniając, że powstała w wyniku tego globalna destabilizacja miała swoje konsekwencje również na Bliskim Wschodzie.

„Nie możemy pozwolić, by reżim ajatollahów miał broń nuklearną”

Odnosząc się do amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi, trwającej od 28 lutego, Meloni podkreśliła, że „nie możemy pozwolić na reżim ajatollahów, posiadający broń nuklearną, który mógłby szybko być w stanie uderzyć bezpośrednio we Włochy i Europę”. – Nie mamy tu do czynienia z rządem, który byłby wspólnikiem decyzji podejmowanych przez innych ani tym bardziej z rządem izolowanym w Europie czy też odpowiedzialnym za skutki gospodarcze, jakie kryzys może wywołać dla obywateli i przedsiębiorstw – zastrzegła Meloni.

Premier podkreśliła, że Włochy nie uczestniczą w operacji USA i Izraela i nie zamierzają brać w niej udziału. – Nie jesteśmy w stanie wojny i nie chcemy do niej przystępować - powiedziała w Senacie, dodając, że od władz USA nie wpłynęła żadna prośba o udostępnienie amerykańskich baz dla potrzeb tej operacji. – W przypadku takiej ewentualnej prośby rząd musiałby zdecydować, ale podkreślam, że decyzja należałaby do parlamentu – poinformowała włoska premier.

Meloni przywołała również atak na szkołę w mieście Minab w Iranie, gdzie zginęło ponad 160 osób, w większości dzieci. Wyraziła przekonanie, że trzeba ustalić odpowiedzialnych za tę masakrę i chronić bezpieczeństwo cywilów, w tym dzieci.

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie

Foto: Infografika PAP


Źródło: rp.pl

