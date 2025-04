Trump w rozmowie z Meloni: Będzie umowa handlowa z UE, na 100 procent

Trump z kolei obsypywał premier Włoch pochwałami, nazywając ją „wielką premier” i „jedną z prawdziwych liderek świata”.

Włoska przywódczyni, która wywodzi się ze skrajnej prawicy, ale od momentu objęcia urzędu ściśle współpracuje z partnerami z UE i NATO, zaprosiła Trumpa do odwiedzenia Włoch.

Obawy w Unii Europejskiej

Chociaż przed swoja wizytą w Waszyngtonie Meloni koordynowała działania z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, niektórzy urzędnicy UE obawiają się, że jej wizyta zagrozi wspólnemu frontowi wobec USA w kwestii handlu.

„A ich przekonanie, że Trump przedstawi wizytę jako dowód na to, że światowi przywódcy, jak to tydzień temu ujął, 'całują go w tyłek' w odpowiedzi na groźby wprowadzenia ceł, okazało się uzasadnione” – pisze Politico.