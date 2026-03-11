Nawrocki wraz z Glapińskim przedstawili z kolei propozycję alternatywnego wobec SAFE programu „Polski SAFE 0 proc.”. Program ten ma opierać się na wykorzystaniu w jakiś sposób polskich rezerw w celu sfinansowania wzmocnienia potencjału obronnego Polski. Może chodzić bądź o sprzedaż złota, by wygenerować zysk, który NBP przekazuje w 95 proc. do budżetu, bądź o zmiany prawa w taki sposób, by przeszacowanie wartości zakupionego przez NBP złota mogłoby być potraktowane jako zysk. Z informacji przekazanych we wtorek, w związku ze złożonym przez prezydenta Karola Nawrockiego projektem ustawy wynika, że „Polski SAFE 0 proc.” ma być finansowany z pożyczek i obligacji, od których odsetki będą spłacane z wykorzystaniem zysku wygenerowanego przez NBP. Nie ujawniono jeszcze jednak w jaki sposób NBP chce wygenerować zysk (w ostatnich latach NBP raportował miliardowe straty).

Kaczyński pytany o ten projekt stwierdził, że „wykorzystanie zasobów NBP dla wspierania rozwoju gospodarki” jest możliwe. - Tego rodzaju przedsięwzięcia już były przecież w Polsce podejmowane - dodał.

- To jest skomplikowany mechanizm i dlatego wolałbym, aby tłumaczyli to ludzie, którzy są głębiej zanurzeni w sprawie bankowości. (...) bardzo ważna jest ta różnica jeżeli chodzi o obecną cenę złota, a moment zakupu, to bardzo duża różnica, 160 proc., ale też na podstawie innych przesłanek, innych możliwości, które ma bank narodowy, można taką operację przeprowadzić. W moim przekonaniu (...) można by to zrobić nawet na większą, nawet poważnie większą skalę. Nie ma ryzyka inflacji z tego względu, że to są złotówki, jak to się potocznie mówi, kwadratowe, one idą na zbrojenia i ten mechanizm, który mógłby tutaj doprowadzić do inflacji, w jakimś niewielkim stopniu występuje, ale on występuje też przy SAFE, bo jak jest dopływ pieniądza (...) to zawsze zwiększa ilość pieniędzy na rynku. Ale jeśli gospodarka się rozwija, popyt wzrasta, wówczas tej reakcji nie ma – przekonywał Kaczyński.

Dopytywany o to skąd mają pochodzić pieniądze na tzw. Polski SAFE 0 proc. odparł „generalnie mają być wzięte z banku narodowego, a podstawą jest różnica między tą wartością zasobów banku, aktywów banku, która była jeszcze niedawna, a tą, która jest dzisiaj”.