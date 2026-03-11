„Trybunałem Konstytucyjnym kieruje osoba nieuprawniona”. Taką uchwałę ma podjąć Sejm

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejm zdecyduje o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Głosowania w tej sprawie zaplanowano na piątek.

Jak już informowaliśmy, Prezydium Sejmu zarekomendowało sześciu kandydatów na członków TK: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę, Annę Korwin-Piotrowską, Magdalenę Będkowską oraz Dariusza Szostka. Dwóch kandydatów zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Są to: Artur Kotowski oraz Michał Skwarzyński.

Czarzasty zapowiedział też, że na obecnym posiedzeniu posłowie zajmą się także projektem „uchwały w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego”.

Trybunał Konstytucyjny „przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły”

W opublikowanym na stronie Sejmu projekcie uchwały posłowie rządzącej koalicji stwierdzają, że Trybunał Konstytucyjny „w świetle standardów konstytucyjnych oraz wiążących Rzeczpospolitą standardów międzynarodowych i europejskich, przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły, służący obywatelom Rzeczypospolitej jako najważniejszy strażnik ich konstytucyjnych praw”.