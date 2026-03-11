Rzeczpospolita
Prawo
„Trybunałem Konstytucyjnym kieruje osoba nieuprawniona”. Taką uchwałę ma podjąć Sejm

Na stronach Sejmu opublikowano zapowiadany projekt specjalnej uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Odnosi się ona do problemu tzw. sędziów-dublerów, byłej prezes TK Julii Przyłębskiej oraz obecnego prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Publikacja: 11.03.2026 13:43

Była prezes TK Julia Przyłębska podczas uroczystości powołania Bogdana Święczkowskiego na stanowisko

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Adamski

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejm zdecyduje o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Głosowania w tej sprawie zaplanowano na piątek.

Jak już informowaliśmy, Prezydium Sejmu zarekomendowało sześciu kandydatów na członków TK: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę, Annę Korwin-Piotrowską, Magdalenę Będkowską oraz Dariusza Szostka. Dwóch kandydatów zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Są to: Artur Kotowski oraz Michał Skwarzyński. 

Czarzasty zapowiedział też, że na obecnym posiedzeniu posłowie zajmą się także projektem „uchwały w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego”. 

Trybunał Konstytucyjny „przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły”

W opublikowanym na stronie Sejmu projekcie uchwały posłowie rządzącej koalicji stwierdzają, że Trybunał Konstytucyjny „w świetle standardów konstytucyjnych oraz wiążących Rzeczpospolitą standardów międzynarodowych i europejskich, przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły, służący obywatelom Rzeczypospolitej jako najważniejszy strażnik ich konstytucyjnych praw”. 

Dalej autorzy uchwały wskazują, że „Trybunał Konstytucyjny, w którego składzie zasiadali Mariusz Muszyński, Henryk Cioch i Lech Morawski – wybrani do Trybunału Konstytucyjnego z rażącym naruszeniem podstawowych norm dotyczących powoływania sędziów, na miejsca już wcześniej obsadzone – nie spełniał wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego”. Jak przy tym zaznaczono, „po śmierci Henryka Ciocha i Lecha Morawskiego w składzie Trybunału Konstytucyjnego nadal zasiadają Justyn Piskorski oraz Jarosław Wyrembak, co oznacza, że wymogi te nadal nie są spełnione”. 

„Trybunałem Konstytucyjnym kieruje faktycznie osoba nieuprawniona”

Uchwała ma też stwierdzać, że powołanie byłej prezes TK Julii Przyłębskiej „zostało dokonane bez wcześniejszego uzyskania wymaganej prawem uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz z udziałem sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego na skutek rażącego naruszenia podstawowych norm dotyczących powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego na miejsca już uprzednio obsadzone, wskutek czego w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 29 listopada 2024 r. pracą Trybunału Konstytucyjnego kierowała osoba nieuprawniona, a podejmowane przez nią czynności, w szczególności w zakresie wyznaczania składów orzekających, były dokonywane z naruszeniem prawa (...)”.

Projekt odnosi się też do obecnego prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, którego powołanie zdaniem autorów uchwały obarczone jest tymi samymi wadami prawnymi, co wybór Julii Przyłębskiej, w rezultacie czego „Trybunałem Konstytucyjnym kieruje faktycznie osoba nieuprawniona, a podejmowane przez nią czynności w zakresie wyznaczania składów orzekających były i są nadal dokonywane z naruszeniem prawa, przez co Trybunał Konstytucyjny nie spełnia wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego”. 

W uchwale znalazło się również stwierdzenie, że „sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Roman Hauser, Andrzej Jakubecki oraz Krzysztof Ślebzak zostali prawidłowo wybrani na sędziów Trybunału Konstytucyjnego na kadencję, która rozpoczęła się z dniem 7 listopada 2015 r., jednakże bezprawnie pozbawieni możliwości objęcia urzędu w wyniku odmowy przyjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę ślubowania, co – jak jednoznacznie stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. K 34/15 – stanowiło naruszenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dyskusja nad projektem uchwały zaplanowana jest na czwartek.

Źródło: rp.pl

