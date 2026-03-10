Rzeczpospolita
Jacek Nizinkiewicz: Jeśli PiS wygra wybory, decydujące zdanie w sprawie premiera będzie miał Karol Nawrocki

Przemysław Czarnek, jako kandydat na ewentualnego premiera, nie przez wszystkich w PiS i Pałacu Prezydenckim został przyjęty entuzjastycznie. Po nominacji zmienił zdanie w sprawie współpracy z partią Grzegorza Brauna. Zadowoleni z wyboru są Konfederacja i rządzący.

Publikacja: 10.03.2026 19:00

Karol Nawrocki i Przemysław Czarnek

Karol Nawrocki i Przemysław Czarnek

Foto: PAP/Leszek Szymański

Jacek Nizinkiewicz

– Wyboru premiera dokona prezydent, nie prezes – mówi polityk PiS niezadowolony ze wskazania Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, jeśli ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wygra wybory. Podobny głos wybrzmiewa z Pałacu Prezydenckiego. Jeszcze kilka tygodni temu jeden z prezydenckich ministrów deklarował w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że „wewnętrzne układanki PiS to partyjne sprawy, ale przyszłego prezesa rady ministrów będzie desygnował prezydent RP”. Nic od tamtej pory się nie zmieniło. 

Karol Nawrocki wskaże, kto zostanie premierem, a nie Jarosław Kaczyński

Prezydent chce mieć decydujący wpływ na wybór przyszłego premiera i to on wskaże, kto najprawdopodobniej nim będzie. – Nawet jeśli wybory parlamentarne wygra KO, to pan prezydent może powierzyć misję stworzenia rządu PiS i Konfederacji, samemu wskazując, kto ma być szefem rządu, a niekoniecznie musi to być polityk partii Jarosława Kaczyńskiego – zakłada w rozmowie z „Rzeczpospolitą” minister z Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Mimo że wybór Czarnka został entuzjastycznie przyjęty przez szefa BBN Sławomira Cenckiewicza, to w Pałacu Prezydenckim traktowany jest jako polityczny taran na rząd Tuska, niekoniecznie jako przyszły szef rządu 

Droga Przemysława Czarnka na polityczny szczyt była trudna. I nic nie wskazuje na to, że teraz będzie już z górki. Lubelski profesor przewijał się na giełdzie nazwisk, jako kandydat PiS na prezydenta RP, ale też minister w kancelarii Karola Nawrockiego. Nie dostał ani nominacji, ani pracy w Pałacu. Powody były te same: zbyt wyrazisty i zbyt duży elektorat negatywny. – Kandydat na prezydenta musi zdobyć 50 proc. głosów plus 1, żeby wygrać. Czarnek nie miał szans, żeby przyciągnąć większość społeczeństwa. Wybory parlamentarne rządzą się innymi prawami – mówi jeden z polityków PiS, proszący o anonimowość. W partii Jarosława Kaczyńskiego, odkąd są nowe zasady kontaktu z mediami i każdy musi prosić centralę partyjną o zgodę na wywiad oraz jest zakaz krytykowania partii, nikt nie chce pod nazwiskiem ryzykować. A wyboru Czarnka wielu nie pochwala.

Prezydent nie da się przyćmić i chce mieć wpływ

– Ministrem w Pałacu Prezydenckim nie został, bo przyćmiłby głowę państwa i trzeba byłoby się tłumaczyć z jego gwiazdorzenia – mówi jeden z prezydenckich ministrów.  Czarnek potrafi narzucić ton debacie publicznej barwnymi wypowiedziami, z których partia musi się tłumaczyć, jak te o LGBT w 2020 r.: „Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją”. Czy taką wypowiedzią można sobie zaskarbić sympatię wyborców, poza PiS-em i skrajną prawicą?

Prowokującymi, polaryzującymi wypowiedziami często szokował opinię publiczną, jak wtedy, gdy mówił: „Rodzic to ten, co zradza potomstwo. Zrodzić potomstwo może tylko kobieta z mężczyzną. To są oczywiste sprawy, znane ludziom od miliardów lat”. – To, co dało Przemkowi rozpoznawalność, nie dałoby nam prezydentury, a i Nawrocki nie chciał frontmana w Pałacu – mówi polityk PiS.

Wyrazistość Czarnka ma pomóc PiS na innym odcinku. – Przemek ma odbić wyborców PiS, którzy odpłynęli do Brauna, a później się zobaczy – zdradza polityk ugrupowania. Jednak w temacie współpracy PiS z Konfederacją Korony Polskiej kandydat na premiera zmienia zdanie.

Przemysław Czarnek mówił inaczej, niż kandydat PiS na premiera

W lutym Przemysław Czarnek w rozmowie z „Rzeczpospolitą” na pytanie, czy PiS mogłoby rządzić z partią Grzegorza Brauna odpowiedział, że PiS wyklucza jedynie rządzenie z ugrupowaniem Donalda Tuska. – Jeśli będzie potrzeba tworzenia koalicji i nie będzie możliwości samodzielnego rządzenia, to PiS będzie tworzyć koalicję z tymi ugrupowaniami, które będą chciały stworzyć odpowiedzialny rząd. A jakie to będą ugrupowania, to zdecydują Polacy w wyborach i dopiero wtedy będziemy rozmawiać o rozmaitych koalicjach – powiedział „Rz” Czarnek. Dopytywany, czy nie wyklucza współpracy PiS z Konfederacją Korony Polskiej, odpowiedział: – Powtarzam: wykluczona w „Deklaracji polskiej” jest wyłącznie współpraca z Donaldem Tuskiem i jego ludźmi. A wszystko inne jest możliwe.

Teraz Czarnek zmienia zdanie i na „200 proc.” gwarantuje, że nie ma możliwości współpracy PiS z partią Brauna. W zmianę stanowiska powątpiewają jednak konkurenci PiS. – Nie wierzę w tę deklarację. Na drugi dzień będzie zawarta koalicja z Braunem, jeśli będzie taka potrzeba ze strony PiS – skomentował na antenie Polsat News wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL przypominając, że Jarosław Kaczyński mówił w przeszłości, że nigdy nie zawrze koalicji z Samoobroną. – To jest polityka i Czarnek nie zawaha się, jeśli będzie mu brakowało paru posłów od Brauna – dodał polityk PSL.

Jednak droga PiS do władzy jest daleka. Partia w sondażach nie może pochwalić się wysokim wynikiem, a mogłaby rządzić jedynie w konfiguracji z obiema Konfederacjami. Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak już krytykują wybór PiS.

Konfederacja nie zgodziłaby się na „umoczonego” premiera Czarnka

– Uważam, że to jest po prostu stary PiS w tej samej odsłonie, w której wyborcy byli nim zniesmaczeni w momencie, kiedy tracił władzę. Wystarczy popatrzeć na to, co firmował Przemysław Czarnek, będąc w rządzie, na temat czego milczał. Jakie programy były uruchamiane, jakie ustawy wychodziły z ministerstwa – powiedział na antenie radia TOK FM Krzysztof Bosak. Jeden z liderów Konfederacji przypomniał, w co „umoczony” jest Czarnek, punktując, że były szef MEN „ma na koncie bardzo wiele wypowiedzi proimigracyjnych”, przez co „nie ma żadnej wiarygodności w sektorze rzeczywiście skrajnie prawicowym”. Wicemarszałek Sejmu przypomniał również projekty ustaw „lex Czarnek” i „lex Czarnek 2.0”, przeciwko którym protestowała jego partia, ale również niejasności w kwestii dotacji dla organizacji pozarządowych,  polityczne układy na Lubelszczyźnie oraz aferę „Willa+”. Wątpliwości wobec kandydatury Czarnka wyrażają również inni kluczowi politycy Konfederacji.

Z kolei Sławomir Mentzen domagał się krytyki polityki rządu Mateusza Morawieckiego ze strony Czarnka, zadając mu szereg pytań, np.: „Jak oceniasz politykę covidową PiS? Jak oceniasz zgodę MM na Zielony Ład, KPO, unijne podatki i unijny dług? Co sądzisz o polityce migracyjnej PiS? Akceptujesz w całości politykę rządu PiS względem Ukrainy? Co myślisz o zmianie ustawy o IPN pod dyktando Izraela w kilka godzin? Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym?”

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Karol Nawrocki nie jest przekonany, że misję stworzenia rządu powierzyłby politykowi PiS i nie wyklucza, że to polityk Konfederacji mógłby ją dostać. – Najważniejsze jest odsunięcie rządu Donalda Tuska, a kto będzie nowym premierem, o tym będziemy rozmawiać po wyborach. Po tym, jak poznamy wynik wyborów, przyszłego premiera wskaże pan prezydent Karol Nawrocki – mówi nam prezydencki minister.

