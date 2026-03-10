Szef rządu przekazał także, że zapytał prezydenta wprost, czy podpisze ustawę dotyczącą SAFE. – Pan prezydent powiedział, że on ma jeszcze dużo czasu, 10 dni, mu się to nie podoba – podkreślił premier.

Jak zaznaczył polityk, prezydent „woli propozycję pana Glapińskiego”. – A to – w dużym skrócie – jest propozycja SAFE 0 zł. W tej chwili nie mamy żadnych pieniędzy, tylko słowa, projekt ustawy. Tam jest nowe ciało, rada, nowa biurokracja, dziesiątki przepisów. Na moje pytanie do Glapińskiego, że NBP ma zysk, powiedziałem: to proszę go wpłacić. Dwa miesiące temu poinformował nas na piśmie, że NBP ma straty i w kolejnych latach też je przewiduje. Dziś mówi, że NBP ma zysk, bo prezydent go o to poprosił. Mnie zależy, żeby to było traktowane poważnie – stwierdził Tusk.

– Uprzedziłem pana prezydenta, jeśli nie będzie tego podpisu, poszukamy takich sposobów bez ustawy. Trudno, jak nie chce, żeby przynajmniej część tych pieniędzy trafiła do polskiej armii, ale ze szkodami, ze stratami – powiedział premier.

– Tak naprawdę – mówiąc po ludzku – kiedy zorganizowaliśmy te wielkie europejskie pieniądze na polski przemysł zbrojeniowy, ktoś się przestraszył, że będzie to sukces Polski albo – nie daj Bóg – mój sukces, więc postanowił to zablokować i pokuglować trochę, poudawać trochę, że jest jakiś alternatywny program. Na razie jest kuglowanie, pieniędzy nie ma, a jedynie projekt ustawy, który ma wytłumaczyć prezydenta z weta. Na tym polega cała akcja, na którą ja się nie zgodzę. Ja jednak nie zamykam żadnej furtki. Pojawią się pieniądze, to usiądziemy nad tą ustawą, jeśli uznamy, że może pomóc pozyskać te pieniądze, to je wydamy. Na razie nie mamy partnera do tego – zaznaczył szef rządu.

Polityk zapytany został również, czy projekt „SAFE 0 proc.” będzie jutro procedowany w Sejmie. – Nie, oczywiście, że nie będzie jutro procedowana przez Sejm żadna ustawa. Będziemy ją analizowali i dopytywali przede wszystkim o pieniądze. Zwracam się jeszcze raz do wszystkich zainteresowanych, w tym do prezydenta: nam nie chodzi o nowe ustawy, nowe przepisy, nowe instytucje, rady programowe, cały ten biurokratyczny ciężar. Nam chodzi o realne pieniądze na polską armię i polski przemysł zbrojeniowy – stwierdził premier. – Jeśli chodzi o nasz plan B, to nie wykluczam, że nawet pojutrze będziemy gotowi z projektem uchwały Rady Ministrów. Oczywiście będę czekał do końca na prezydencki podpis – wtedy te pieniądze będzie łatwiej i szybciej wydać na polski przemysł zbrojeniowy. Jeśli jednak pojawi się weto, to na pewno tego samego dnia, kiedy się pojawi, my będziemy mogli realizować plan B, czyli uchwałę Rady Ministrów, ze stratą dla np. Straży Granicznej i na tym polega problem – dodał. - Pewnie nie wszyscy się orientują, że jeśli będzie weto, to my i tak wydamy te pieniądze na wojsko, (...) ale wtedy ktoś inny straci – podkreślił.

Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski SAFE 0 proc.”

Kiedy trwało spotkanie prezydenta i premiera, Rafał Leśkiewicz poinformował w mediach społecznościowych, że do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski SAFE 0 proc.”. Rzecznik prezydenta opublikował w serwisie X skan pisma do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w tej sprawie.