Z tego artykułu dowiesz się: Czym najnowsze badanie różni się od wcześniejszych prób weryfikacji hipotezy litopanspermii?

Jaki specyficzny mikroorganizm wybrano do eksperymentu i dlaczego?

Jakie kluczowe ustalenia uzyskano w kontekście odporności bakterii na uderzenia asteroidy?

Jakie znaczenie dla teorii pochodzenia życia i ochrony planet mają uzyskane rezultaty?

Odkrycie sugeruje, że mikroorganizmy potrafią przetrwać w znacznie bardziej ekstremalnych warunkach, niż oczekiwano, co rodzi pytania o pochodzenie życia. Badacze podkreślają, że ich odkrycia, które opublikowali 3 marca w czasopiśmie „PNAS Nexus”, mają istotne znaczenie dla ochrony planet i misji kosmicznych.

Czy bakterie mogą podróżować między planetami?

Naukowcy od dawna zastanawiają się, czy formy życia mogą być wyrzucane w przestrzeń kosmiczną w wyniku uderzenia asteroidy, aby ukryte w wyrzuconych odłamkach, wylądować na innej planecie. Teoria ta, nosząca nazwę hipotezy litopanspermii, była już przez badaczy sprawdzana we wcześniejszych eksperymentach, które jednak nie dały jednoznacznych wyników. Skupiały się one bowiem na organizmach powszechnie występujących na Ziemi, a nie na takich, które mogłyby przystosować się do ekstremalnych środowisk innych planet.

– Życie może w rzeczywistości przetrwać wyrzucenie z jednej planety i przeniesienie się na inną. To naprawdę wielka sprawa, która zmienia sposób myślenia o tym, jak powstaje życie i jak powstało życie na Ziemi – powiedział K.T. Ramesh, jeden z autorów badania, inżynier zajmujący się badaniem zachowania materiałów w ekstremalnych warunkach, cytowany w komunikacie Johns Hopkins University.