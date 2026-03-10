Rzeczpospolita
„Być może jesteśmy Marsjanami!”. Naukowcy dowiedli, że to możliwe

Nowe badanie wykazało, że niewielkie formy życia ukryte w odłamkach powstałych po uderzeniu asteroidy mogą przedostać się na inne planety – w tym na Ziemię – i przetrwać. Wykazali to naukowcy z Johns Hopkins University.

Publikacja: 10.03.2026 18:00

Naukowcy odkryli, że niewielkie formy życia mogą przemieszczać się między planetami na fragmentach a

Naukowcy odkryli, że niewielkie formy życia mogą przemieszczać się między planetami na fragmentach asteroid / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Paopano / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym najnowsze badanie różni się od wcześniejszych prób weryfikacji hipotezy litopanspermii?
  • Jaki specyficzny mikroorganizm wybrano do eksperymentu i dlaczego?
  • Jakie kluczowe ustalenia uzyskano w kontekście odporności bakterii na uderzenia asteroidy?
  • Jakie znaczenie dla teorii pochodzenia życia i ochrony planet mają uzyskane rezultaty?

Odkrycie sugeruje, że mikroorganizmy potrafią przetrwać w znacznie bardziej ekstremalnych warunkach, niż oczekiwano, co rodzi pytania o pochodzenie życia. Badacze podkreślają, że ich odkrycia, które opublikowali 3 marca w czasopiśmie „PNAS Nexus”, mają istotne znaczenie dla ochrony planet i misji kosmicznych.

Czy bakterie mogą podróżować między planetami?

Naukowcy od dawna zastanawiają się, czy formy życia mogą być wyrzucane w przestrzeń kosmiczną w wyniku uderzenia asteroidy, aby ukryte w wyrzuconych odłamkach, wylądować na innej planecie. Teoria ta, nosząca nazwę hipotezy litopanspermii, była już przez badaczy sprawdzana we wcześniejszych eksperymentach, które jednak nie dały jednoznacznych wyników. Skupiały się one bowiem na organizmach powszechnie występujących na Ziemi, a nie na takich, które mogłyby przystosować się do ekstremalnych środowisk innych planet.

– Życie może w rzeczywistości przetrwać wyrzucenie z jednej planety i przeniesienie się na inną. To naprawdę wielka sprawa, która zmienia sposób myślenia o tym, jak powstaje życie i jak powstało życie na Ziemi – powiedział K.T. Ramesh, jeden z autorów badania, inżynier zajmujący się badaniem zachowania materiałów w ekstremalnych warunkach, cytowany w komunikacie Johns Hopkins University.

Naukowcy zbadali, czy bakterie mogą przemieszczać się między planetami

W nowym badaniu naukowcy z Johns Hopkins University chcieli zbadać, jak mikroorganizm poradziłby sobie w realistycznych warunkach z przeciążeniami towarzyszącymi wyrzuceniu z planety. W tym celu opracowali sposób na odtworzenie ekstremalnego ciśnienia oraz stworzyli unikalny model biologiczny.

Wykorzystali do tego Deinococcus radiodurans, pustynną bakterię występującą na wysokogórskich pustyniach Chile, znaną ze swojej zdolności do przetrwania w najbardziej nieprzyjaznych, niemal kosmicznych warunkach – od ekstremalnego zimna i suszy po intensywne promieniowanie. Bakteria ta ma grubą powłokę i niezwykłą zdolność do regeneracji.

W eksperymencie naukowcy symulowali ciśnienie, jakie wystąpiłoby w trakcie uderzenia asteroidy w powierzchnię Marsa i wyrzucenia odłamków. W tym celu umieścili bakterie między metalowymi płytkami, a następnie wystrzelili w nie pocisk z pistoletu gazowego. Pocisk uderzył w płytki z prędkością do 480 km/h, generując ciśnienie od 1 do 3 gigapaskali (GPa). Dla porównania, ciśnienie na dnie Rowu Mariańskiego, najgłębszej części oceanów na Ziemi, wynosi jedną dziesiątą gigapaskala.

Po przeprowadzeniu eksperymentu badacze sprawdzili, czy bakterie przeżyły. Następnie zbadali materiał genetyczny tych, które przeżyły, aby dowiedzieć się, jak poradziły sobie w trudnych warunkach.

Niewielkie formy życia mogą przemieszczać się między planetami na fragmentach asteroid

Okazało się, że bakterie były bardzo trudne do zabicia. Przetrwały niemal każdą próbę przy ciśnieniu 1,4 gigapaskala, a przy ciśnieniu 2,4 gigapaskala przeżywalność wyniosła 60 proc. Komórki nie wykazywały żadnych oznak uszkodzeń po uderzeniach o niższym ciśnieniu. Dopiero po eksperymentach z wyższym ciśnieniem zespół zaobserwował pęknięcia błon komórkowych oraz uszkodzenia wewnętrzne. Ostatecznie stalowa konstrukcja trzymająca płytki rozpadła się szybciej niż same bakterie.

– Wykazaliśmy, że życie może przetrwać uderzenia o dużej skali oraz wyrzut w przestrzeń kosmiczną. Oznacza to, że życie może potencjalnie przemieszczać się między planetami. Być może jesteśmy Marsjanami! – powiedziała Lily Zhao, jedna z autorek badania.

Naukowcy podkreślają, że odkryta przez nich możliwość rozprzestrzeniania się życia między ciałami niebieskimi ma istotne znaczenie dla ochrony planet i misji kosmicznych.

Źródło: rp.pl

