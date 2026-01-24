Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób czarne dziury we wczesnym wszechświecie osiągały gigantyczne rozmiary?

Jak nowe odkrycia zmieniają dotychczasową wiedzę na temat pochodzenia czarnych dziur?

Dlaczego odkrycie irlandzkich naukowców jest istotne dla astronomii?

Wyniki badań, którymi kierował Daxal Mehta, doktorant na Wydziale Fizyki, opublikowano 21 stycznia w czasopiśmie „Nature Astronomy”.

Naukowcy rozwiązali zagadkę dotyczącą czarnych dziur. Wykorzystali symulacje komputerowe

Naukowcy w swoich badaniach wykorzystali najnowocześniejsze symulacje komputerowe, których zakres był bardzo szeroki. Przeprowadzili wiele prób w różnych rozdzielczościach. Symulacje objęły obszary o średnicy 0,1 parseka (około 20 000 razy większej niż odległość Ziemi od Słońca), co w skali kosmicznej oznacza bardzo mały dystans.

W efekcie odkryli, że pierwsza generacja czarnych dziur, a więc tych powstałych zaledwie kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu, rosła w niesamowitym tempie, osiągając rozmiary dziesiątki tysięcy razy większe od naszego Słońca.

– Odkryliśmy, że chaotyczne warunki panujące we wczesnym wszechświecie spowodowały, że mniejsze czarne dziury urosły do rozmiarów supermasywnych czarnych dziur, które widzimy później, po szaleńczym pochłanianiu materii wokół siebie – powiedział Daxal Mehta cytowany w komunikacie Maynooth University.