Z tego artykułu dowiesz się: Co sprawia, że martwa gwiazda RXJ0528+2838 jest wyjątkowa w porównaniu do innych, podobnych obiektów?

W jaki sposób odkryto „falę uderzeniową" wokół martwej gwiazdy?

Jakie teorie postawiono odnośnie mechanizmu, który może odpowiadać za badane zjawisko?

Najnowsze odkrycie dotyczące gwiazdy RXJ0528+2838 opublikowano 12 stycznia w czasopiśmie „Nature”. Jednym ze współautorów badania jest Krystian Iłkiewicz, adiunkt w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.

Martwa gwiazda napędza „spektakularną mgławicę”?

Obiekt RXJ0528+2838 zaskoczył naukowców nietypowym „otoczeniem”. Gwiazda zlokalizowana 730 lat świetlnych od Ziemi to tzw. biały karzeł, czyli pozostałość jądra umierającej gwiazdy. RXJ0528+2838 funkcjonuje w podwójnym układzie, a okrąża go obiekt podobny do Słońca. Jak wyjaśniają autorzy badania, w podobnych (zbadanych) układach materia z gwiazdy jest zazwyczaj przyciągana przez białego karła. Część materii tworzy w pobliżu karła dysk, a część „wypływa” w przestrzeń kosmiczną.

W przypadku badanego obiektu naukowcom nie udało się jednak zaobserwować charakterystycznego dysku. Stąd kluczowe pytanie: skąd pochodzi wypływ materii, który tworzy w pobliżu martwej gwiazdy widoczną „falę uderzeniową”?

„Zaskoczenie, że rzekomo cichy, pozbawiony dysku układ mógł napędzać tak spektakularną mgławicę, było jednym z tych rzadkich momentów »wow«” – wyjaśnia współautor badania prof. Simone Scaringi z Uniwersytetu w Durham.